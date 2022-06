VIF-AKTUELL: Torgeir Børven.

Børven på besøk på Intility – aktuell for Vålerenga

Etter det VG erfarer har Vålerenga vært i samtaler med Torgeir Børven (30) om en mulig overgang. Han kan dermed bli gjenforent med sin gamletrener Dag-Eilev Fagermo.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ifølge VGs opplysninger har Oslo-klubben hatt samtaler med Børvens agent, Kent Karlsen. Børven har også vært fysisk til stede på Intility Arena tirsdag.

Det er ikke første gang Børven besøker Vålerenga, da spissen har trent med klubben flere ganger det siste halvåret.

VG har kontaktet Børvens agent, Kent Karlsen, som ikke har besvart henvendelsen. Vålerengas sportssjef, Joacim Jonsson, skriver følgende i en sms, på spørsmål om han har en kommentar: «Like morsom som jeg var som ekspert, like kjedelig er jeg her.»

Børven er under kontrakt med tyrkiske Gaziantep, som han signerte en toårsavtale med i fjor sommer.

Han har slitt mye med skader og fikk 14 kamper og null mål for Gaziantep i 21/22-sesongen.

Spissen hadde dog en langt bedre sesong i 20/21, da han scoret ti mål på 29 kamper for Ankaragücü. Dit kom han etter en halv sesong for Rosenborg, hvor det ble fire mål på 14 kamper.

Før den tid var Børven to sesonger i Odd, under ledelse av nåværende Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo. Spissen spilte og for klubben fra 2009 til 2012, og har i alt seks sesonger under treneren han nå kan bli gjenforent med i Vålerenga.

I 2019 ble han toppscorer i eliteserien med Odd, med 21 mål for klubben som ble året endte på den sure fjerdeplassen.

Børven fikk 43 kamper og scoret 18 mål for Vålerenga i sesongen 12/13.