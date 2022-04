Britisk avis publiserer video av det som skal vise Aspmyra-bråket

ROMA/OSLO(VG) Videobildene fra Aspmyra som skal vise basketaket mellom Glimt-trener Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos skal ha blitt lekket. Bodø/Glimts daglige leder sier dette bare er «et lite klipp», og at videoen de har sett er nærmere ti minutter lang.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er The Independent som har publisert en video som skal vise deler av hendelsen. Videoen ser du øverst i saken.

Videoen skal være fra spillertunnelen på Aspmyra etter den første Conference League-kvartfinalen mellom Bodø/Glimt og Aspmyra.

Videoen har vært i UEFAs og politiets besittelse. Politiet bekreftet at de hadde mottatt videoen tirsdag. Den viser kaotiske scener inne fra spillertunnelen, uten at det er helt klart og tydelig hvem som er involvert.

Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt, sier det om er ute bare er et «lite klipp».

– Den videoen jeg har sett er mye lengre nærmere ti minutter. Det er mulig å se mer, og den håper jeg folk får tilgang til, sier Thomassen.

– Vi har sett den flere ganger. Det å se hele hendelsesforløpet, det tydeliggjør at det er noen som snakker veldig usant. Hele videoen bør offentliggjøres og komme ut. Det fortjener saken, så stor medieoppmerksomhet som den har fått, sier Thomassen, og fortsetter:

– Hele forhistorien er også interessant. Vi har sett video flere ganger. Å se hele hendelsesløpet, så føler vi at den tydeliggjør at noen snakker usant. Vi synes hele videoen bør komme ut.

Glimt møter pressen om videoen:

Bodø/Glimt hevder at det var Santos som startet det ved å ta kvelertak på Knutsen, som i selvforsvar skal ha lagt Santos i bakken. Roma hevder på sin side at det var Knutsen som gikk til angrep først.

– Det handler til syvende og sist om verdier. Når vi er ute i Europa, lærer vi. Det er mye hyggelige folk i Roma også, men i den innerste delen av trenerteamet mangler det sidestykke. Dette bør UEFA ta et oppgjør med, sier Thomassen.

Thomassen forklarer hendelsesforløpet i den lengre videoen han refererer til slik:

– Det venter folk på Kjetil som fremprovoserer situasjonen og det er der aggressiviteten kommer fra. Det sitter folk fra trenerapparatet i Roma i et område det er rart dem venter så lenge. Man hører ikke hva som blir sagt, men det er munnhuggeri og man ser provokasjon fra Romas keepertrener. Det ender med et basketak.

Som et resultat av hendelsene er både Knutsen og Santos suspendert til kampen. Glimt anket suspensjonen og fikk onsdag anken avvist. Det betyr at Knutsen ikke leder Bodø/Glimt fra sidelinjen torsdag kveld når lagene møtes til returoppgjør på Stadio Olimpico. Bodø/Glimt vant det første oppgjøret 2–1. Roma valgte for øvrig ikke å anke UEFA-kjennelsen.

– Det oppleves som litt feigt av UEFA, sier han, og legger til at «bøllene har vunnet frem».

Han vil ikke svare på hvem som leder laget fra sidelinjen mot Roma.

– Det er ikke meg, sier Thomassen og ler.

Info Dette etterforskes Knutsen/Santos for Kjetil Knutsen og Nuno Santos etterforskes for brudd på to paragrafer i UEFAs regelverk: Paragraf 11.2 (b) og 15.1 (g). 11.2 (b): «Fornærmende oppførsel eller brudd på de grunnleggende reglene for anstendig oppførsel». 15.1 (g): «Suspensjon i fem kamper eller en spesifikk periode for alvorlig overfall» Bodø/Glimt har varslet at de vil anke avgjørelsen til UEFAs disiplinærkomité. I artikkel 49 fra UEFAs regelverk, står det følgende om ankeprosessen: «Midlertidige tiltak kan, ifølge UEFAs regelverk, bli anket i henhold til de aktuelle reglene. Anken må bli sendt med en skriftlig begrunnelse, og komme frem til UEFA senest tre dager etter at det ble varslet om tiltaket. Lederen i ankeutvalget, eller hans stedfortreder, bestemmer utfallet av en slik anke alene. Ankeavgjørelsen er endelig.» Vis mer

Glimt-leiren reagerte med sjokk da den midlertidige suspensjonen ble kjent, og varslet umiddelbart at de ville anke. VG fikk onsdag opplyst av daglig leder Frode Thomassen at anken ble levert tirsdag. før den ble avslått onsdag.

Bodø/Glimt politianmeldte Santos etter hendelsene i spillertunnelen, og ifølge Glimt skal videobildene støtter deres versjon av saken.

Den norske seriemesteren landet mandag i den italienske hovedstaden for å forberede seg til returoppgjøret mot Roma. I potten ligger en semifinalebillett der vinneren møter Leicester City eller PSV Eindhoven.

Saken oppdateres.