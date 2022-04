REAGERER: Lyns supportergruppe Bastionen synes prisene til Skeid er idiotiske. Bildet er fra da Lyn fikk besøk av Vålerenga på Bislett Stadion i cupen i fjor.

Kalte billettpris-stunt «helt håpløst idiotisk» – nå er det endret

Billettprisene til kampen mellom Skeids andrelag og Lyn i 3. divisjon fikk Lyn-leiren til å reagere.

Vanligvis når Skeid 2 spiller hjemmekamp, koster det 100 kroner for voksenbillett på bortefeltet og 50 kroner for barnebillett.

Før hjemmekampen mot Lyn 26. april ble imidlertid prisene for billett på bortefeltet skrudd kraftig opp.

En barnebillett ble satt til 800 kroner, mens det for voksne ble justert til 1200 kroner. Det sjokkerte Lyns supporterklubb, Bastionen.

– Vi sjekker ut dynamisk prising. Mot Lyn tester vi ut Veblen-effekten som innebærer at når prisen på en vare stiger, så stiger etterspørsel, som da gir en motsatt virkning enn man vanligvis tror. Det gjør seg særlig gjeldende i velstående segmenter, da de demonstrerer velstand ved å kunne kjøpe det andre ikke har råd til, sa Skeids daglige leder, Daniel Holmeide Strand, til VG og fortsatte:

– Dette tror vi Lyns aksjonærer vil sette stor pris på, og at man nå får lokket ut et langt større antall tilskuere fra Montebello og Holmenkollåsen enn det som er tilfelle i dag.

– Det hører jo ingensteds hjemme. Helt håpløst idiotisk stunt, sier styreleder i Bastionen, Christian Falkenberg, til VG.

– Først trodde vi det var en god spøk og det tåler vi jo, men når holdningen fra Skeid går fra ironi til sjikane er det ikke morsomt lenger.

BILLETTPRISENE: Slik så de ulike billettene til Skeid 2 mot Lyn ut.

Senere søndag kveld ble det også klart at det hele var et stunt fra Skeids side.

Billettprisene er justert ned til 124 kroner for voksne på bortefeltet, mens det for barn er 50 kroner.

– Nå er det kjempebillig! skriver Skeid under borteseksjonen for barn.

– Dette var planen hele tiden, at etter at vi fikk reaksjonene vi ønsket, så skulle vi snu, sier daglig leder i Skeid, Daniel Strand, sent søndag kveld.

På sosiale medier ble både VGs og NRKs sak om billettprisene flittig delt, til svært delte reaksjoner.

– Noen synes humoren er god, noen synes den er dårlig, men slik vil det alltid være, sier Strand.

På spørsmål om de har styrt etter en tanke om at «all PR er god PR», svarer Strand:

– Det er vel kanskje lov å gjøre seg den vurderingen.

– Lyn-leiren har gått fra å se på det som en god spøk, til sjikane. Skjønner du det?

– Nei.

BILLETTPRISENE: Slik ser de ulike billettene til Skeid 2 mot Lyn ut etter at prisene ble endret.

Tidligere på kvelden uttalte Skeid-leder Daniel Strand følgende:

– Rent forretningsmessig er dette også glimrende da færre tilskuere til høyere pris gir mindre arbeid for oss og allikevel mer i kassa. Litt nostalgi er det også for Lyn. Nå kan de tjue som møter opp mimre tilbake til dagene på Ullevaal med tjue tusen tomme seter. Vi vurderer også andre tiltak som pass av setter for de som må ta med hunden, sa Strand.

«Våre gode fasiliteter, vektere og generelt hyggelige anlegg koster. Men penger har dere på vest, se på dette som litt u-hjelp», skrev Skeid under voksenbilletter på borteseksjonen.

DAGLIG LEDER: Daniel Holmeide Strand i Skeid. Her fra en VG-reportasje i fjor.

– Mye tull fra disse PR-kåte daglige lederne rundt omkring. Vet ikke helt hva jeg skal si, bortsett fra at dette er så langt fra virkeligheten som det kan komme. Klarer jo ikke å ta dette seriøst, sa Lyns daglige leder, Bjørn Gohn Jønsberg, til VG tidligere søndag.

– Skjønner dere at Lyn-leiren reagerer på dette?

– Sist Skeid 2 møtte Lyn kostet det 100 kroner og de klaget sin nød da også til pressen. Om det er billig eller dyrt kommer det klager fra Lyn-leiren uansett, svarte Strand.

SJOKKERT: Styreleder i Bastionen, Christian Falkenberg.

Falkenberg fortalte at det var uaktuelt å kjøpe billetter på bortefeltet slik prisene var, og at han håpte Skeid tok til fornuft og ønsket dem velkommen med åpne armer.

– Vi hadde forventet at administrasjonen i Skeid hadde ryddet opp i dette og beklaget daglig leder sin oppførsel og irettesatt hans slette forvaltning av klubben, men det må nesten Skeid selv svare på. Om medlemmene, spillerne og styret i klubben synes dette er en grei håndtering av en offisiell kamp vil det overraske meg, sa Falkenberg.

Han sa også at det foregår dialog innad i Bastionstyret, men at de ikke helt vet hva de skal si.

– Det er tydeligvis noen som har et horn i siden til oss som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Vi vet nesten ikke om vi skal le eller grine, fortalte han.

Skeids styreleder, Jørgen Wilhelm Bjerke, sa følgende om billettprisene:

– Vi tester ofte ut ulike prisstrategier mot ulike segmenter, uttalte han, og henviste videre til Strand.

Konkurransedirektør i Norsk Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn, forteller til VG at det ikke er noen regler på hvordan man kan prise billetter.

– Nasjonalt har vi ikke regulert prisene på billetter. Dette ordner klubbene seg imellom slik at en regulering ikke har vært nødvendig, sier Fisketjønn.