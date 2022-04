MATCHVINNER: Karim Benzema scoret det avgjørende målet da Real Madrid snudde fra 0–2 til 3–2 borte mot Sevilla søndag kveld.

Benzema helten i vanvittig snuoperasjon: − For en vinnerkultur

(Sevilla - Real Madrid 2-3) I en dramatisk kamp med flere kontroverser var det nok en gang Karim Benzema (34) som sto frem for den spanske serielederen.

Av Mats Arntzen

En scoring to minutter på overtid sørget for å fullføre snuoperasjonen da Real Madrid vant etter å ha ligget under med to mål.

Benzema står nå med 39 mål på 39 kamper for Real Madrid denne sesongen.

Scoringen var hans 25. ligamål denne sesongen, noe som er rekord for den franske spissen.

Kun Robert Lewandowski (32 mål) har scoret flere i topp fem-ligaene denne sesongen.

To mål på fire minutter sørget for at Sevilla ledet 2-0 etter drøyt halvspilt omgang.

Et frispark fra Ivan Rakitic og en scoring fra Erik Lamela satte ligaledende Real Madrid under voldsomt press.

Kontroverser

Seks minutter før pause var Real Madrid-unggutten Edouardo Camavinga svært heldig som ikke fikk sitt andre gule kort da han la Anthony Martial i bakken.

Real Madrid kjempet seg tilbake og reduserte ved Rodrygo etter 50 minutter.

Deretter satte Vinicius jr. ballen i mål, men scoringen ble annullert for det som må kalles en svært tvilsom hands.

RASTE: Vinicius jr. trodde ikke sine egne øyne da dommeren valgte å annullere scoringen hans.

Åtte minutter før full tid kom likevel 2-2-målet da Nacho Fernandez utlignet for Real Madrid, og det sa heller ikke stopp der for serielederne.

To minutter på overtid satte altså Karim Benzema inn matchvinnermålet for hovedstadsklubben.

GLEDE: Karim Benzema & Co. vet hvor mye 3–2-målet betyr for Real Madrids titteljakt.

På overtid ropte Sevilla på straffe, men fikk ikke medhold hos dommer.

Det betyr at Real Madrid er 15 poeng foran Barcelona og Sevilla – istedenfor ni poeng ned til sistnevnte som det ville vært med Sevilla-seier.

Barcelona har to kamper mindre spilt og fordelen av å lede på innbyrdes oppgjør, men selv med seier i begge kampene til gode vil de fortsatt være ni poeng bak med seks kamper igjen av sesongen.

PSG mot ligagull

I Frankrike kan PSG mer eller mindre innkassere seriegullet.

Neymar og Kylian Mbappé scoret målene som gjør at PSG nå er 15 poeng foran søndagens motstander Marseille med seks kamper igjen å spille.

Neymar sendte PSG i føringen etter en flott pasning fra Marco Verratti, før Duje Caleta-Car utlignet etter en smått kaotisk dødballsituasjon.

Like før pause fikk PSG straffe etter at VAR grep inn på en litt omdiskutert handssituasjon.

Kylian Mbappé satte straffen sikkert i mål – hans 22. mål i Ligue 1 denne sesongen. I tillegg står han med 14 assists på 29 kamper.

VANT: Kylian Mbappé jubler sammen med lagkameratene etter å ha satt inn den avgjørende straffen.

Lionel Messi hadde to baller i nettet, men begge ble annullert for offside. I tillegg hadde han en assist til Mbappé, men også den ble annullert for offside.

Argentineren står med tre mål og 12 assists på 21 kamper i Ligue 1 denne sesongen.

William Saliba trodde han hadde utlignet fem minutter før full tid, men Marseille-stopperen var noen centimetere i offside og dermed ble også den annullert av VAR.

PSG fikk hele seks gule kort i kampen. Nuno Mendes, Marco Verratti, Idrissa Gueye, Kylian Mbappé, Neymar og Gianluigi Donnarumma havnet alle i dommerens bok.