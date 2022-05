ØYEBLIKKET: Ilkay Gündogan scoret det avgjørende målet.

Manchester City vant Premier League etter utrolig snuoperasjon

(Manchester City – Aston Villa 3–2, Liverpool – Wolverhampton 3–1) Manchester City stanget og slet, men en magisk periode på 5 minutter og 36 sekunder førte til at det ble ligagull etter en høydramatisk avslutningsrunde.

– Det har snudd fra håpløshet og desperasjon til pur eufori, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt da snuoperasjonen var komplett.

Liverpool har sine magiske seks minutter i Istanbul. Søndag var det Manchester City som hadde seks magiske minutter. Som i 2011/2012-sesongen måtte Manchester City snu en kamp på tampen for å vinne ligagullet, og som den gang klarte de nettopp det.

For ti år siden vant Manchester City 3–2 hjemme mot QPR etter to overtidsscoringer. Søndag vant de igjen 3–2 etter to mål fra Ilkay Gündogan og én scoring fra Rodri.

Det er klubbens fjerde seriegull på de siste fem sesongene.

Etter kampen tok City-manager Pep Guardiola til tårene, og han og City-spillerne ble raskt geleidet ut av banen, mens fansen stormet ut på gressmatten.

BANESTORMING: City-stjernen Kevin De Bruyne ble nærmest overfalt av City-fansen etter kampen. VILL JUBEL: Pep Guardiola jubler sammen med trenerteamet sitt etter kampslutt.

Liverpool fikk en verst tenkelig start i jakten på gullet. Allerede i kampens tredje minutt scoret Pedro Neto og sendte Wolverhampton i ledelsen.

Dermed var det stor fordel Manchester City i tittelkampen, men i løpet av den første omgangen ble virkelig gullkampen jevn.

Sadio Mané utlignet for Liverpool halvveis i omgangen etter en utsøkt assist fra Thiago, og i kampens 37. minutt scoret Matty Cash for Aston Villa i Manchester.

Dermed var det bare målforskjellen som skilte de to gulljagende lagene, i Manchester Citys favør, før den andre omgangen.

Der var det den tidligere Liverpool-yndlingen Philippe Coutinho som scoret omgangens første mål. Brasilianeren sendte Aston Villa opp i en 2–0-ledelse, og en Liverpool-scoring ville da bety at City trengte tre mål for å beholde førsteplassen. Og mens Liverpool fremdeles stanget, så var det Manchester City som reduserte med Ilkay Gündogan.

Da viste kampuret 75.10. Rodri utlignet for Manchester City tre minutter senere, før snuoperasjonen var komplett da kampuret viste 80.46. Igjen var det Gündogan som var på riktig sted da han kom skliende inn på innlegget til Kevin De Bruyne.

Og fra å virke resignert noen minutter tidligere, var det nå full jubel i Manchester. At Liverpool så scoret to mål på tampen fikk liten betydning - Manchester City holdt unna og vant Premier League 2021/2022.

Både Liverpool og Manchester City har vært involvert i noen av de mest dramatiske avslutningene i den øverste divisjonen av engelsk fotball. I 1989 var det Liverpool som lå an til å vinne ligaen før hjemmekampen mot Arsenal. Utgangspunktet for kampen var enkelt: Arsenal måtte vinne med to mål eller mer.

På overtid i den andre omgangen scoret Michael Thomas - som to år senere signerte for Liverpool og spilte for klubben i drøyt seks år - målet som sørget for at Arsenal vant 2–0 og dermed ligagullet.

Enda mer dramatisk var det da Manchester City vant klubbens første ligagull på 44 år i 2011/12-sesongen. Manchester United og Manchester City hadde like mange poeng før den siste runden, og mens United vant kontrollert borte mot Sunderland, trengte City å vinne selv hjemme mot nedrykkstruede Queens Park Rangers for å ta gullet på bedre målforskjell.

Inn i de fem overtidsminuttene var det QPR som ledet kampen, men så utlignet Edin Dzeko før Sergio Aguero sørget for at seriegullet gikk til den lyseblå delen av Manchester med sin scoring snaut tre og et halvt minutt ut i overtiden.

2012: Sergio Augero jubler sammen med Edin Dzeko og Mario Balotelli etter dramaet i 2012.

Det har blitt langt mindre dramatisk også når de to lagene kjemper om ligatittelen. I 2018/19-sesongen var det også ett poeng som skilte City og Liverpool før den siste runden, i favør City. Den gang vant Liverpool 2–0 hjemme mot Wolverhampton, men etter at City til slutt vant enkelt 4–1 borte mot Brighton, endte det med seriegull til Pep Guardiolas menn.

Den gang var det en periode på 21 minutter i den første omgangen fra Liverpool tok ledelsen mot Wolverhampton til Manchester City tok ledelsen mot Brighton hvor Liverpool toppet tabellen.

Denne søndagen hadde Manchester City hele tiden overtaket på toppen av tabellen, men det ble langt mer spennende. Men til slutt var Manchester City som holdt unna og tok gullet.