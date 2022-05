LIVERPOOL-FAN: Casper Ruud gikk videre fra andre runde i French Open torsdag. Lørdag spiller både han og Liverpool i Paris.

Casper Ruud: − Jeg dør ikke for Liverpool

PARIS (VG) Casper Ruud (23) er nervøs. Både han og Liverpool skal på banen i Paris lørdag.

Lørdag spiller Ruud tredjerundekamp mot italienske Lorenzo Sonego i French Open rundt klokken 16. 15 kilometer nordøst fra Roland Garros skal Liverpool spille Champions League-finale på Stade de France klokken 21.00.

– Det er kanskje nesten bedre ikke å se kampen hvis man er veldig inn i det. Det blir nok en nervøs kamp. Uansett hva som skjer, så håper jeg Liverpool vinner. At de får sin revansje fra et par år siden mot Real Madrid. Det blir en spennende dag på lørdag. Jeg håper det blir en positiv dag både for meg og Liverpool, sier Ruud til VG etter seieren over finske Emil Ruusuvuori torsdag.

1 / 3 FANSEN ER FINALEKLARE: Torsdag kunne fansen ta bilde med Champions League-trofeet i Paris. SUPPORTER: En Real Madrid-tilhenger poserer foran en plakat av Real Madrid-spillerne i Paris. SMIL: Det er Champions League-kok i Paris, og i en «fan zone» i den franske hovedstaden kan supportere ta bilder foran plakater og med pokalen. forrige neste fullskjerm FANSEN ER FINALEKLARE: Torsdag kunne fansen ta bilde med Champions League-trofeet i Paris.

Liverpool-interessen startet med et Liverpool-besøk og en Fernando Torres-drakt for over ti år siden.

– Det er ikke sånn at jeg dør for Liverpool og det laget, sier Ruud og smiler.

Liverpool har gitt ham mange oppturer de siste årene. De har allerede vunnet FA Cupen og Ligacupen denne sesongen. Men de endte ett poeng bak Manchester City i Premier League.

– Det startet enkelt og greit med at jeg var i Liverpool da jeg var 10–11 år, jeg spilte med en norsk tennisfamilie som har en gressturnering. Så dro vi til stadion, forteller Ruud til VG.

Målet for 23-åringen er kvartfinale i French Open. Uten sammenligning for øvrig slo Liverpool ut Benfica i kvartfinalen i Champions League i april.

– Jeg fikk en Fernando Torres-drakt, så det er der det stammer fra. Jeg fulgte ikke veldig mye med fra jeg var 11–12 år til jeg var 17–18, men etter det har jeg fått øynene litt mer opp og er tilbake med Liverpool-laget. Det har vært gøy siden jeg begynte å følge med på fotball. Men jeg vet det var noen litt tøffe år innimellom der, hvor jeg ikke fulgte like mye med, sier Ruud.

Liverpool tapte for Real Madrid i finalen i 2018, men vant Champions League året etter da de slo Tottenham. Årets finale er flyttet fra St. Petersburg til Paris og Stade de France på grunn av Russlands invasjon og krig mot Ukraina.

De to finalistene har fått rundt 20.000 billetter hver med en pris fra 500 kroner til nærmere 6000 kroner. Flere medier skriver at det er ventet rundt 40.000 Liverpool-supportere i Paris lørdag. Ruud har ikke undersøkt muligheten for å se kampen på stadion.

– Men om det skulle klaffe og muligheten byr seg, så tar jeg gjerne turen, sier Ruud.

Real Madrid slo Manchester City 6–5 sammenlagt i semifinalene. Karim Benzema scoret to mål i den første semifinalen, og på straffe i den første ekstraomgangen i returkampen.