MATCHVINNER: Liverpool-kaptein Jordan Henderson knallet inn seiersmålet 20 minutter etter at Mohamed Salah hadde utlignet til 2–2 for hjemmelaget mot AC Milan på Anfield.

Kaptein-kanon reddet Liverpool

(Liverpool-AC Milan 3–2) Kaptein Jordan Henderson (31) ble matchvinner med en strak vrist-suser drøyt 20 minutter før slutt og reddet sitt Liverpool - etter en kollaps mot slutten av første omgang.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

Hjemmelaget startet i stormløp. Det ene fulgte det andre. Liverpool-manager Jürgen Klopp applauderte sine menn fra sidelinjen allerede etter tre minutter.

Ikke bare én gang, men to ganger på rappen. Og for tredje gang etter ni minutter, i kjølvannet av oppgjørets første scoring. Trent Alexander-Arnold dro seg inn i AC Milans 16-meterboks - påfallende uforstyrret - og skjøt ballen via gjestende Fikayo Tomori og i buret bak Mike Maignan i AC Milans mål.

Et selvmål, men det var Alexander-Arnolds mål - for å si det slik.

Fire minutter senere, her gikk det fortsatt unna i forrykende Liverpool-fart, feide Andy Robertson ballen i Ismaël Bennacers hånd. Straffespark. Eksekutør Mohamed Salah la an siktet mot midt i mål. Maignan reddet greit, og greit igjen da Diogo Jota forsøkte å heade returen forbi ham.

STRAFFEBOM: Mohamed Salah kunne lagt på til 2–0 tidlig i første omgang.

– Det har vært 25 ganske nådeløse minutter, dette, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker og refererte selvsagt til AC Milan.

Da var det gått 15 minutter siden han konstaterte at trener Stefano Piolis elleve utvalgte rett og slett ble utspilt. Nå virket det imidlertid som om de var kommet bitte litt til hektene, i kraft av at Liverpools speed etter hvert avtok en smule - og slurv gjorde seg gjeldende.

Det siste straffet seg voldsomt.

les også Elliott skrek av smerte – dempet Salahs målfest

– Liverpool går opp i liminga her på tampen av omgangen, utbrøt TV 2-Alsaker ett minutt for pause.

Da gjorde Brahim Diaz AC Milans andre mål.

Jepp, 1–0 til 1–2 i AC Milans favør i løpet av to minutter. Utligningen etter at Rafael Leao spilte Ante Rebic fri. Liverpool-keeper Alisson Becker burde kanskje stoppen ballen før den havnet i hans mål, men det gjorde han ikke. Liverpools stoppere burde kanskje - selv i Virgil van Dijks fravær - ha stoppet angrepet, men det gjorde de ikke.

På sidelinjen klødde Klopp seg over sin nå brilleløse neserygg.

– Det ser nesten alt for enkelt ut, uttalte TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen i pausen.

AC Milan gikk opp i ledelsen på en måte som lignet Liverpool mens de ennå kjørte over AC Milan.

Andy Robertson reddet Theo Hernandez’ avslutning en meter foran egen målstrek, men Diaz var der han skulle være og sprang ballen over den.

MILAN I LEDELSEN: Brahim Diaz scoret gjestenes andre mål rett før pause i Champions League-oppgjøret på Anfield i Liverpool.

– Helt sprøtt. Helt surrealistisk, mente hennes kollega Erik Thorstvedt om kamputviklingen - fra total Liverpool-dominans til Liverpool-kollaps.

Tre minutter etter pause var det med ett tilbake til det første. Divock Origi ballett-kippet ballen til Mohamed Salah, som i flukt og i onside med en hårsbredd vippet den inn til 2–2. 20 minutter senere blokkerte Simon Kjær et skudd fra portugisiske Jota. Til et hjørnespark, som muligens noe heldig falt ned på Liverpool-kaptein Jordan Hendersons vrist - og fra den og 18 meter suste ballen ned i høyre hjørne for Milan-keeper Maignan.

Utagbart.