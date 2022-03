HOPPENDE GLAD: Martin Ødegaard spratt i været foran ekstatiske Ullevaal-tilskuere etter mål nummer to mot Slovakia – og mål nummer to i Ødegaards åtte år lange landslagskarriere. Bak Mats Møller Dæhli (nummer 20).

Solbakken etter Ødegaards perle: − På tide at Martin begynner å score

ULLEVAAL (VG) Selv ble han kvalik-toppscorer som midtbanespiller. Nå legger Ståle Solbakken press på Martin Ødegaard (23) med et krav om bidra med flere mål.

– På tide at Martin begynner å score. Et vakkert mål. Håper det er starten på flere mål, sammenfatter den norske landslagssjefen på pressekonferansen etter at lagkapteinen skrudde lekent inn 2–0 mot Slovakia, som også ble sluttresultatet i fredagens privatlandskamp.

Drammenseren har signert betydelig råere fotballstatistikker enn landslagsfasiten med to scoringer på 38 kamper (32 fra start). Midtstopperkjempen Einar Jan Aas (33 landskamper), forsvarsspiller Roger Nilsen (32) og midtbaneankeret Alexander Tettey (34) er tre eksempler på spillere fra hvert sitt tiår som rakk tre mål i sine landslagskarrierer på færre kamper enn Ødegaard.

På Ullevaal fredag kveld var riktignok Norges nummer 10 kanskje mer «cowboy» enn i noen tidligere landskamp:

Han løsnet skudd hele veien; hadde tre frisparkforsøk, en desperat avslutning fra 30 meter på stillingen 0–0 – og en god målsjanse da Mohamed Elyounoussi trillet ham fri på 16-meterstreken i 1. omgang. Men suseren ble, som mange andre norske sjanser, stoppet av Slovakia-keeper Marek Rodak.

Men uttellingen kom etter 80 minutter. Ødegaard fikk ballen av Mats Møller Dæhli og hadde så god tid at han kunne legge ballen til rette med knottene.

– Han mener vel at han burde hatt seks-syv assists etter forrige kvalik, men sto med én. Vi må finne balansen mellom det å være en gjennombruddsspiller og mer egoistisk om man kan kalle det det, svarer Ståle Solbakken om Ødegaard avsluttet mer enn normalt mot Slovakia.

Ødegaard debuterte for A-landslaget under Per-Mathias Høgmo høsten 2014, scoret sitt første mål i juni 2019 med Lars Lagerbäck som sjef – før 23-åringen doblet scoringsraten under Ståle Solbakken nesten tre år senere. Heller ikke som klubbspiller er det scoringene som har definert Martin Ødegaard:

Akkurat i den delen av fotballspillet var den nåværende landslagssjefen av en annen støpning i sin aktive karriere: Han puttet oftere enn i hver tredje kamp som Lillestrøm-spiller og var dessuten Norges toppscorer i den overlegne gruppeseieren i kvalifiseringen til 1998-VM.

Uansett var Ødegaards fulltreffer populær på Ullevaal. Solbakken knyttet nevene intenst på sidelinjen, og Erling Braut Haaland satte seg ned på knærne og jublet som om han hadde satt den selv.

– Som en veldig god venn av Martin, unner jeg ham det. Vi snakket om det før matchen, at han bare har scoret ett mål, men han har enormt mange mål i seg og er en fantastisk spiller. Gir du ham ballen rundt 16-meteren, vet han å prikke den inn. Det har han vist i Arsenal den siste tiden, påpeker midtbanespiller Sander Berge etter omsider å ha spilt sin første kamp under Ståle Solbakkens regime.

Det har også vært preget av en debatt rundt Ødegaards rolle i laget. Mot Slovakia plasserte landslagssjefen Arsenal-stjernen som indreløper i 4–3–3/4–1–4–1. Det er i denne posisjonen Ødegaard har gjort sine beste kamper under Solbakken.

– Det man skal tenke på, er at om man spiller den andre formasjonen – 4-2-3-1 – og han skal være bak spissen, må han være tålmodig der. Må stole på at de andre kan mate ham med baller. Om han vandrer blir spissen veldig isolert, derfor har vi spilt ham litt skjevt. Rollen blir da ikke veldig forskjellig fra indreløper, men han har gjort gode kamper der både for oss og Arsenal, sier Solbakken.

– Han er veldig farlig, spiller med stor selvtillit og har funnet sin posisjon i en høyre indreløper-rolle hvor han får mye ball, og får ut det beste, supplerer Sander Berge.