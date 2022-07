EN, TO, TRE: Victor Boniface holder opp tre fingre etter tre mål. Ifølge seg selv var det det første hat-tricket i proffkarrieren.

Hat trick-helten var for tung og fikk klar beskjed: − Der bommet han litt

BODØ (VG) Med karrierens første hat trick har Victor Boniface (21) gitt Bodø/Glimt en pangstart på Champions League-kvalifiseringen. En nøkkelfaktor har vært å kvitte seg med overflødige kilo.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det har vært en vei å gå på det fysiske. Det er naturlig at prestasjonene svinger litt når han har vært så lenge ute, men de siste ukene har vært lovende. Når jeg sier fitness, så kan jeg si forsiktig at det inkluderer matchvekt, sier Bodø/Glimt-assistenten Morten Kalvenes.

Han svarte på spørsmål i fraværet til suspenderte Kjetil Knutsen, som fra tribuneplass fikk se stortalentet Victor Boniface gi Bodø/Glimt en pangstart på Champions League-kvalifiseringen.

Nigerianerens tid i Bodø/Glimt har vært preget av to alvorlige korsbåndsskader, og da han endelig var tilbake i vinter så var ikke sjefen spesielt imponert over det han så av 21-åringen.

– Han gjorde en fantastisk jobb frem til vi reiste på ferie. Hva han har gjort frem til vi startet opp igjen... Det har ikke vært så veldig imponerende, om vi skal være helt ærlige, sa Knutsen i et intervju med Avisa Nordland i februar, og la til at «han har nok noen kilo å forbrenne ganske kjapt nå».

GOD STEMNING: Kjetil Knutsen og Victor Boniface dagen etter 3–1-seieren over Zalgiris i Europa League-kvalifiseringen september 2020.

– Han jobbet beinhardt gjennom fjoråret i rehabiliteringen for å styrke kneet og komme opp på et høyt fysisk nivå så han kunne være med å levere etter en kort juleferie, og der bommet han litt, sier Kalvenes etter 3–0-seieren mot Klaksvik fra Færøyene.

– Jeg kan ikke si at jeg våknet i dag og var sikker på at Victor kom til å være «outstanding». Jeg var spent på hvor han skulle være i dag, men samtidig har det vært noe med energien, sulten og humøret hans de siste ukene som gjorde at jeg var forsiktig optimist. Det ble heldigvis som det ble, sier Kalvenes.

Lagkamerat Ola Solbakken, som er høyaktuell for en overgang til Roma, mener at det ikke er grenser for hvor god Victor Boniface kan bli.

– Han er et beist med et helt sinnssykt potensial. Han har vært uheldig med to alvorlige skader, men vi som ser ham hver dag vet hvor god han kan bli. Han har fortsatt en vei å gå for å få det ut, men vi ser det glimtvis og mer og mer. To korsbåndsskader tar ikke en måned å komme seg over, sier Solbakken.

Da VG snakket med Boniface etter det lekre solomålet mot Sandefjord i april, røpet han at Knutsen har jobbet detaljert med hvordan nigerianeren skal løpe og presse på topp. Knutsen fortalte til VG at 21-åringen måtte fortsette å jobbe med det fysiske og mentale, og at han måtte klare å holde fokus og stå løpet ut i samfulle 90 minutter.

– Når man spiller kamp hver uke så kommer man i bedre form. Det er lenge siden jeg har spilt så mange kamper. Jeg synes jeg har jobbet hardt for å komme tilbake til der jeg var før, sier Boniface til VG etter onsdagens hat-trick.

Skader og manglende kampform førte til at Boniface kun fikk en birolle i Europa-eventyret. Nå kan han bli en nøkkelfigur når Bodø/Glimt igjen skal forsøke seg på kontinentet.

– Det er alle spilleres drøm å spille i Champions League og Europa League, så vi ser frem til det. Vi må bare ta én kamp av gangen, sier nigerianeren.