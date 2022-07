Haaland presentert som City-spiller: − Nå starter det harde arbeidet

Manchester City inviterte søndag supportere til å møte Erling Braut Haaland og klubbens øvrige sommersigneringer for første gang. Jærbuen ble møtt av et øredøvende jubelbrøl fra folkehavet som hadde møtt opp utenfor Etihad Stadium.

– Det er et fantastisk lag. Jeg ser så mye frem til alt sammen. Nå starter det harde arbeidet, sa en strålende fornøyd Erling Braut Haaland på Manchester Citys spillerpresentasjon søndag.

Det skjer som en del av et show for fansen utenfor Citys stadion. Premier League-mesterne presenterte sine fire foreløpige sommersigneringer, men Haaland var dagens desidert mest ettertraktede mann.

Kalvin Phillips, Julián Álvarez og Stefan Ortega Moreno er de øvrige nysigneringene som ble presentert søndag.

Og det var tydelig hvilket lag spissen gledet seg aller mest til å møte som City-spiller.

– Jeg liker egentlig ikke å si det ordet, men Manchester United, gliste Haaland, til enorm jubel fra de tilmøtte.

Det var en tydelig feststemt Haaland som møtte City-fansen. Nordmannen danset til ropene fra fansen, og sprudlet i intervjuet på scenen.

– Jeg ser frem til det. Jeg ser veldig frem til alt sammen, vi kommer til å ha en fin tid sammen, sa Haaland.

Han ville ikke røpe hvor mange mål han så for seg å score i den lyseblå trøyen, men slo til med en ekte «jærbusk» skarre-r, og ga fansen en kjapp leksjon i hvordan man uttalte navnet hans.

Haaland kunne også røpe hvilken tidligere City-spiller han idoliserte opp igjennom barndommen. Han kom ikke utenom sin far Alfie, som selv spilte for de lyseblå fra 2000 til 2003. Men han trakk og frem en velkjent argentiner med egen statue utenfor stadion.

– Min far, selvfølgelig. Men Sergio Agüero har jeg hatt mange drakter av, forklarte jærbuen.

Ny nummer ni

Allerede lørdag ble det klart at Haaland tar over nummer ni etter Gabriel Jesus i Manchester City.

– Jeg er glad for å ha fått nummer ni. Det har vært en del av historien min de siste to årene, både på klubbnivå og på landslaget. Jeg ser frem til å fortsette med det i City. Det er en trøye som alle spisser ønsker. Å kunne ikle meg den i en av verdens beste klubber, er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg kan ikke vente med å begynne, sa Haaland i en uttalelse gjengitt av The Mirror.

Jesus har meldt overgang til Arsenal. Derfor sto «nieren» ledig.

Ikke alle de tidligere Manchester City-nierne har hatt like stor suksess med nummer ni-drakten: Valeri Bojinov, Emmanuel Adebayor, Alvaro Negredo, Nolito og nevnte Jesus er de siste fem som har båret det ikoniske nummeret.

Haaland spilte også med nummer ni for Borussia Dortmund. Alexander Sørloth ga bort nummeret til Haaland på landslaget tidligere i år.

Jærbuen ble hentet fra Borussia Dortmund tidligere i sommer. En klausul i kontrakten gjorde at City kjøpte Haaland fri til en sum langt under markedsverdi.

HAALAND-FEBER.

Mandag skal Haaland og resten av City-laget ha sin første trening foran 2022/23-sesongen. Deretter drar de lyseblå til USA, der det er ventet at Haaland får sin debut som City-spiller. Debuten får du etter alle solemerker se på VG+ Sport.

VG viser nemlig Citys to oppkjøringskamper mot henholdsvis meksikanske Club America natt til 21. juli og Bayern München natt til 24. juli. Begge kampene går i USA, og klubben forventer at Club America-kampen skal bli jærbuens debut i lyseblått.

City innleder Premier League borte mot West Ham 7. august.