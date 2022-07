1 / 8 FRUSTRERT: Norge-midtstopper Maria Thorisdottir slår ut med armene etter at Ellen White fikk en svært billig straffe. forrige neste fullskjerm

VG-børsen etter England-slakten: Ble gjort til rundingsbøye

BRIGHTON (VG) (England-Norge 8–0) Norge ville vise at de var på høyde med EM-favoritt England. I stedet gikk de på tidenes største norske tap. Her kan du felle din dom over innsatsen.



Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norge tapte 0–7 mot Tyskland i en privatkamp for ett år siden. Den tvilsomme rekorden ble slettet i kveld - og denne gang i et EM når det gjaldt som mest.

Og det verste av alt, det kunne ha vært verre. Norge hadde ikke en eneste sjanse gjennom 90 minutter. England hadde 15 målsjanser.

«Football is coming home», sang de her på tribunene i Brighton med 28.847. tilskuere. De rundt tusen norske fikk spare sangstemmen i kveld. Norge fikk knapt låne fotballen.

Her er VGs dom etter fiaskoen i Brighton og under her kan du også felle din dom over de norske spillerne.