NY KLUBB: Kristoffer Zachariassen er klar for Ferencváros. Foto: Christoffer Andersen

Kristoffer Zachariassen klar for Ferencváros

Rosenborgs toppscorer Kristoffer Zachariassen (27) er blitt solgt til den ungarske toppklubben Ferencváros.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder Rosenborg på sin hjemmeside torsdag.

Zachariassen ble Rosenborg-spiller da han gikk fra Sarpsborg foran 2020-sesongen, og var blant klubbens beste spillere i perioden har var der.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Midtbanespilleren scoret 21 mål på 45 kamper totalt for Rosenborg og er toppscorer for trønderne i årets sesong med åtte mål i Eliteserien.

-- Kristoffer har vært en solid spiller for oss og har gjort det såpass bra at han er blitt attraktiv for klubber nede i Europa. Vi har fått et meget godt tilbud, og «Doff» kjenner selv at han har lyst til dette. Derfor kjennes det riktig på alle plan, sier sportslig leder Mikael Dorsin i RBK.

les også Innbytter ødela for Rosenborg – Odd tok poeng: - Er som det er

Ferencvaros vant 6-1 sammenlagt over kosovoske Prishtina i første av fire kvalifiseringsrunder og jakter sitt andre strake gruppespill i Champions League og.

– Zachariassen reiste til Budapest onsdag kveld for å fullføre overgangen, melder Rosenborg.

Ferencvaros møter litauiske Zalgiris i neste runde av Champions League-kvalifiseringen og er uansett sikret gruppespill i enten Europa League eller Conference League til høsten.

Budapest-klubben vant ligaen overbevisende forrige sesong, 20 poeng foran Puskás på andreplass.

I Ferencváros blir han lagkamerat med norske Tokmac Nguen som også spiller i den ungarske klubben.

Ferencváros spiller sin første kamp i ligaen 31. juli hjemme mot Kisvarda.

VG oppdaterer saken!