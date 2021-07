Kommentar

Snille gutter vinner ikke EM

Av Trond Johannessen

GIKK I BAKKEN: Raheem Sterling fikk en liten berøring fra danskenes venstreback Joakim Mæhli og ble så tildelt det kampavgjørende straffesparket i ekstraomgangene mot Danmark i onsdagens EM-semifinale. Tross store protester ble ikke avgjørelsen omgjort. Foto: Mark Pain / PA Images Contributor

Er du sint på Raheem Sterling etter straffen som sendte Danmark ut av EM? Ikke vær det.

Ikke vær sint på dommeren heller. Vær eventuelt sint på fotballen.

Var det filming? Tja, det var nok det. Var det kontakt? Ja, det var nok det.

Falt han lett? Ja. Er det til å forstå at det ble blåst? Ja. Var straffen i overkant billig? Ja. Er det slik man kan ende opp med pokalen etter et langt mesterskap? Ja!

Raheem Sterling løper så fort at han noen ganger mister balansen uten at noen er i nærheten. Da er det selvsagt ekstra lett å falle når noen kommer borti i deg, som Joakim Mæhle såvidt gjorde.

Kanskje har videodømmingen ført til at færre prøver å filme, men den har også ført til at den minste lille kontakt fanges opp – og forsterkes i sakte film.

Var Sterling på vei ned allerede før kontakten oppsto? Hadde han mest lyst til å falle i det danske straffefeltet? Mitt svar på det er ja, uten at det er noen fasit. Var det smart av ham? Svaret på det er i hvert fall ja, og det er fasit.

Slik fotballen fungerer er det ingen snille gutter som vinner EM. Det ligger i fotballspilleres natur å prøve å lure dommeren. Det er en del av fotballens kultur og ukultur.

Det blir ikke borte før konsekvensen blir hardere når man avsløres, som danske Mikkel Damsgaard ble mot Belgia. Ingen var i nærheten da han kastet seg for å få straffe, ved siden av Thomas Meunier. Dommer Björn Kuipers så det med en gang, ga ham gult kort. Damsgaard sa «unnskyld», aksepterte straffen og så var det ikke noe særlig mer snakk om det.

Men burde ikke videorommet grepet inn og sagt «ut med deg»? Det eneste Damsgaard var ute etter var å jukse? Hvorfor vil fotballen beholde dette, når de har fått videobilder? Vil ikke færre prøve seg dersom synderne blir vist av banen?

Brede Hangeland mener det. Han var krystallklar som TV 2-ekspert i fjor høst da de gikk gjennom noen «filmesituasjoner» etter Leeds-Leicester og Tottenham-Brighton. I sentrum: Leeds’ Luke Ayling, Tottenhams Son Heung-min og Harry Kane.

– Filming er noe forbanna drit. Gi rødt kort, så er det borte, freste Hangeland om engelske Ayling. Bildene viste at ingen var nær ham da han kastet seg i straffefeltet. Dommeren gjorde ingenting, videorommet ingenting.

«Hykleri florerer i fotballen, men den selektive hukommelsen til dem som har sendt av gårde en tirade mot en spiller som ikke er fra De britiske øyer – i de samme omstendighetene – har aldri vært mer skamløs», skriver den tidligere Liverpool-kapteinen og landslagsmannen Jamie Carragher i Daily Telegraph.

Straffen er kritisert i England også, men Carragher har ingen problemer med hvordan Sterling «vant» den.

«Han gjorde det mange toppspisser ville gjort da Mæhle streifet borti beinet hans. Han var smart, ikke kynisk», skriver Carragher, som mener dette var like lite – eller mye – straffe som det var rødt kort da argentinske Diego Simeone kastet seg og fikk David Beckham utvist i VM i 1998.

Carragher påpeker at det neppe var noen i Argentina som kritiserte Simeone den gangen, han har lenge argumentert for at England må bli flinkere til å håndtere denne delen av spillet og hyller Harry Kane som en foregangsfigur, som den mest «streetsmarte» spilleren i Premier League.

«Han er en mester i å invitere til klumsete taklinger og å vinne billige frispark», skriver Carragher. Det er nok en del dansker som vil skrive under på den påstanden.

IKKE STRAFFE: Harry Kane inviterer Anders Nørgaard til det Jamie Carragher trolig ville beskrevet som en «klumsete takling». Det resulterte ikke i straffespark. Foto: PAUL ELLIS / Reuters

Og én illusjon er det nok bare å begrave først som sist: Å forsøke å lure dommeren er ikke noe man bare gjør i sørligere europeiske strøk, eller sør i Amerika. Engelskmenn har tatt etter for lengst. De filmer ikke noe mindre enn andre, snarere tvert imot, ifølge funnene TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller gjorde for et par år siden.

Han gikk gjennom utallige situasjoner, og selv om han understreker at dette er hans meninger og ikke noe «bevismateriale», var konklusjon tydelig: Det var klart flest engelskmenn som kastet seg/prøvde seg – og det ble selvsagt tatt hensyn til at rundt halvparten av spillerne i Premier League var engelske.

Neymar ruller flere ganger, italienerne er mer teatralske, de er lettere å bli sinte på, evig eies et dårlig rykte. Men kanskje er dét også en av grunnene til at de er fra nasjoner som har vunnet de fleste mesterskapene.

Nå kan det være Englands tur.

Men det spørs om de er mer streetsmarte enn italienerne.