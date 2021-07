SØLV: Gareth Southgate på vei ut av banen sammen med Jack Grealish og Bukayo Saka etter finaletapet i EM. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Keane ut mot Sterling og Grealish: − Kan ikke se at en unggutt går før deg

(Italia – England 1–1, 4–3 etter straffesparkkonkurranse) Da Bukayo Saka (19) gikk frem for å ta Englands femte straffe, sto både Raheem Sterling (26) og Jack Grealish (25) igjen på midtstreken. Det forbauser Roy Keane og José Mourinho.

Av Simon Zetlitz Nessler

Med Jorginhos bom på Italias femte straffespark, hadde England en sjanse til å holde seg inne i kampen om EM-trofeet, men 19 år gamle Bukayo Sakas straffespark ble enkelt reddet av Gianluigi Donnarumma.

At det var nettopp Saka som tok det avgjørende straffesparket er noe flere har reagert på, og tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane peker spesifikt på fraværet til mer rutinerte Raheem Sterling og Jack Grealish som overraskende.

– Hvis du er Sterling eller Grealish, så kan du ikke sitte der og se at en unggutt går opp før deg. Du kan ikke. Du kan ikke sitte der og tenke «jeg ser en ung gutt, 19 år, et barn, som går før meg, og jeg har spilt mange flere kamper og har mye mer erfaring». Det må være tungt å ta. Du må gå foran og si «jeg går før deg», sier Keane i ITV-studioet etter kampen.

– Da Saka gikk opp, hadde vi kanskje ventet at Grealish eller Sterling gikk opp først, sier Gary Neville, tidligere England-back.

KRITISK: Roy Keane mener noen andre enn Saka burde tatt den femte straffen. Foto: Nick Potts / PA Wire

På Twitter svarer Grealish:

– Jeg sa at jeg ønsket å ta en!!!! Sjefen vår gjorde så mange riktige beslutninger under turneringen og han gjorde det i går. Men jeg ønsker ikke at folk sier at jeg ikke ville ta en straffe, da jeg sa jeg ville, skriver Grealish.

Roma-manager José Mourinho er også kritisk til at Saka tok den avgjørende straffen.

– I en slik situasjon, hvor var Raheem Sterling? Hvor var John Stones? Hvor var Luke Shaw? Hvorfor ble ikke Jordan Henderson og Kyle Walker værende på banen?

– At Saka skal ha hele landets skjebne på sine skuldre ... Jeg synes det er for mye, sier Mourinho til Talksport ifølge Daily Mail.

England-sjef Gareth Southgate var klar på at det var han som avgjorde hvem som skulle ta straffene, men at de også hadde byttet ut «et par» av de antatt beste straffetakerne underveis i kampen.

– Jeg tar ansvaret og tar kritikken som kommer, sier Southgate mandag.

Kjetil Rekdal, som selv har tatt en rekke viktige straffer i løpet av karrieren, var litt overrasket over at Luke Shaw ikke var blant de fem første skyterne, men påpeker at det alltid er mye etterpåklokskap etter et tap på straffespark.

– Italia bommet to ganger også, så det viser hvor komplisert det er, sier han til VG.

– Fasiten har du i ettertid, men England har jo også sagt at de har trent mye på straffespark. Dem som tok straffespark nå, er nok de som har gjort det best på trening.

Rashford (23), Sancho (21) og Saka (19) er med straffebommene de siste ut i en lang rekke med engelskmenn som har bommet i straffesparkkonkurranser i EM og VM. Tidligere har blant andre store stjerner som David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard og Jamie Carragher bommet, mens Southgate selv bommet på det avgjørende straffesparket i semifinalen i EM i 1996.

Forskning tilsier, i et makrobilde, at unge spillere og innbyttere normalt sett er en suksessfaktor i straffesparkkonkurranser.

– Statistikken og tendensen skulle være på Englands side med de tre, men fotball er ikke fasit, sier Rekdal.

– Å simulere en slik situasjon er nær umulig. Det går an å trene på sparket og utførelsen, men ikke settingen. Den møter du kanskje bare én gang i livet.