Klaesson går fra Vålerenga til Leeds: − Det er sinnssykt stort

Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson (20) er klar for Premier League. Leeds United sikret seg keeperen de har fulgt i mange år.

Målvakten har signert en fireårskontrakt med klubben. I sommer møtte han Leeds’ sportsdirektør Victor Orta i Oslo, og 20-åringen ble raskt overbevist om at dette var riktig klubb for ham.

– De har fulgt meg i mange år og det er veldig betryggende at de har fulgt med så lenge. Jeg var litt nervøs. De kommer fra en stor klubb, men det første møtet gikk veldig bra, sier han.

I første omgang skal han ta opp kampen med den franske målvakten Ilian Meslier (20), som har kontrakt med Leeds til sommeren 2023.

Klaesson forteller at han ikke har fått noen garantier med tanke på spilletid, men at den engelske storklubben har planer for hvordan nordmannen skal ta ytterligere steg.

– Det er en gigantisk klubb og det er veldig mye historie. Trenerapparatet og spillerstallen og alt er helt sykt. Alt er megaprofesjonelt, sier han.

I England får han den myteomspunnede argentineren Marcelo Bielsa (66) – som går under kallenavnet «den gale» – som trener.

– Han er en trener som stiller knallharde krav. Det blir en ny hverdag. Det handler om å komme inn i det så fort som mulig.

Bielsa er kjent for en svært offensiv spillestil hvor laget ønsker å presse knallhardt og ha ballen veldig mye.

– De spiller på en spesiell måte og vil spille ball hele tiden. Det blir en overgang fra Vålerenga hvor det blir spilt mer på resultat. Det blir noe man må trene mye på at de ønsker å spille ball uansett.

Det er ikke mange unge keepere som får så mye tillit som Kristoffer Klaesson, men Dag Eilev Fagermo har sett potensialet til den unge målvakten og stått last og brast ved ham.

– Jeg må jo få takket Vålerenga og trenerne og administrasjonen som har hatt tillit til meg hele tiden og latt meg utvikle meg på en bra måte. De har lært meg å stå imot tøffe perioder. De turte å satse på meg selv om det kunne komme noen juniorfeil, sier Klaesson.

Han begynte å få sjanser allerede i 2019 og sto fast hele 2020-sesongen. Som keepere flest må man tåle å gjøre noen feil, noe som kan være tøft i ung alder. Den mentale styrken kan komme svært godt med når han skal prøve seg i Premier League.

– Jeg visste at Dag Eilev hadde hundre prosent tiltro til meg uansett. Som keeper kan man gjøre ti bra redninger i løpet av en kamp og så er man hudflettet fordi man bare gjør én feil. Det er ikke så langt mellom himmel og helvete. Det gjør en bare sterkere.

Gode prestasjoner i Vålerenga gjorde at Klaesson ble tatt ut på A-landslaget under Ståle Solbakken, men keeperen måtte melde forfall etter at det var coronasmitte i VIF-leiren.

Det er neppe siste gangen Klaesson er i landslagstroppen. Nå får han i tillegg muligheten til å utvikle seg på et høyt nivå.

– Å gå fra Eliteserien til Premier League er et stort steg. For meg virker det som riktig steg. Støtteapparatet her er sinnssykt. For min del så føles det veldig riktig. Det er sinnssykt stort. Det har ikke gått helt opp ennå, sier han.

– Nå begynner jeg å bli litt lei av å sitte i karantene på hotellet, jeg er egentlig bare kjempesulten på å begynne å trene, sier Klaesson, som har sittet i karantene siden søndag sammen med agenten Morten Wivestad, som representer spilleren sammen med Mike Kjølø i Keypass AS.

– Det er ekstremt sjelden at man ser spillere gå direkte fra Skandinavia til verdens største liga. Det er noe vi er veldig stolte over å kunne være med å bidra til. Vi har hatt en veldig god dialog med Leeds over lang tid. Vi må berømme både Leeds og Vålerenga for meget gode forhandlinger, sier Wivestad.