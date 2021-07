forrige



fullskjerm neste EN SISTE DANS: Den spanske tennisduoen Garbiñe Muguruza (t.h) og Carla Suárez Navarro spilte sin siste av mange turneringer sammen i double-turneringen i Tokyo-OL. 1 av 3 Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Overlevde kreften og kom seg til OL – tok tårevått farvel i Tokyo

TOKYO (VG) Da OL ble utsatt et helt år, bestemte Carla Suárez Navarro (32) seg for at hun skulle legge opp uten å delta i sitt fjerde OL. Så kom beskjeden fra legen.

Publisert: Nå nettopp

Oppløst i tårer sammen med sin mangeårige double-partner Garbiñe Muguruza (27), avsluttet Carla Suárez Navarro tenniskarrieren i andrerundetapet mot det sveitsiske paret Bencic/Golubic.

– Det er mye følelser. Jeg har gått gjennom noe fælt, det vet alle. Vi ønsket så veldig å gjøre det bra, Vi har spilt sammen i så mange år. Dette var vår aller siste kamp, sa den 32-årige spanjolen i et intervju med den spanske rettighetshaveren etter kampen.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Lagvenninne Muguruza var så emosjonell at hun ikke orket å stå i intervjusettingen da Suarez Navarro gjorde intervjuet:

En 14-årig proffkarriere var over for tennisspilleren fra feriebyen Las Palmas på Gran Canaria onsdag kveld i Tokyo.

Men planen var egentlig en helt annen.

Navarro bestemte seg egentlig i fjor for å legge tennisracketen på hyllen. OL i Tokyo i august 2020 skulle bli hennes siste turnering.

Da beskjeden kom i slutten av mars i fjor om at sommerlekene skulle utsettes til 2021, bestemte den da 31-årige spanjolen seg for at karrieren skulle avsluttes den høsten likevel – uten et fjerde OL på CVen.

Men i september 2020 kom beskjeden som snudde livet på hodet for Suárez Navarro. Hun fikk diagnosen Hodgkins lymfon – en form for lymfekreft.

Etter åtte måneder med cellegiftbehandling, kunne 32-åringen i april i år meddele en gladnyhet til sine følgere: Hun var blitt kreftfri.

Samtidig som hun gjennomgikk behandlingen mot sykdommen, bestemte 32-åringen seg for noe. Hun ville avslutte tenniskarrieren på egne premisser – ikke på grunn av sykdommen.

– Jeg gleder meg til å ta steget ut på tennisbanen en siste gang – å bestemme selv når det er min tid til å avslutte. Jeg vil også si farvel til fansen og alle de som har støttet meg, sa Navarro til Olympics.com.

– Å se frem mot Roland Garros og OL, hjalp meg veldig mentalt – mye mer enn noen kan tenke seg.

Navarro røk allerede i første runde i Roland Garros. I Tokyo gikk hun ett steg lenger både i single- og double-turneringen.

– I dag er en tøff og trist dag sportslig sett. Det var vår aller siste kamp sammen. Det var vært mange år, mange kamper, mange øyeblikk og mange følelser vi har gått gjennom sammen, skrev Suárez Navarro i et instagram-innlegg etter kampen.

– Vi ville gi oss selv en seier til etter alt vi har lagt ned, men det var ikke mulig. Å spille ved din side har vært en ære og et privilegium. Tusen takk for at du har gitt meg dette OL-et og takk for alltid, avsluttet hun innlegget til venninnen Muguruza, som svarte følgende i kommentarfeltet:

– Nå begynner jeg å gråte igjen!