MATCHVINNER: Vålerengas Sam Johnson setter ballen i mål bak Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen i kampens 55. minutt. Foto: NTB scanpix

Sam straffet Sandefjord

Sigurd Skjefstad

Publisert: 12.05.18 17:31

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-12T15:31:29Z

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord–Vålerenga 0–1) Med sitt sjette mål for sesongen sørget Sam Johnson for at Vålerenga endelig vant igjen etter tre strake uavgjortkamper.

I en svært sjansefattig kamp falt avgjørelsen ti minutter ut i annen omgang. Pontus Engblom fulgte ikke med på et innkast, kom på etterskudd og var klønete da han la Abdisalam Ibrahim i bakken innenfor egen 16-meter.

Dermed fikk Vålerenga og Johnson muligheten fra straffemerket. Der var 25-åringen fra Liberia tryggheten selv og trillet ballen i motsatt hjørne av der keeper Eirik Holmen Johansen kastet seg.

– Straffespark skal være mål. Det var veldig viktig for oss med en seier igjen etter tre uavgjortkamper, sier Sam Johnson til VG.

For straffescoringen var nok for Vålerenga mot et Sandefjord-lag som gikk på sitt tredje strake 1–0-tap.

– Vi har fått på plass det defensive, men gjør en juniorfeil på et innkast som gir dem målet. Så blir det litt for tynt fremover på banen. Men vi gir aldri opp, sier Sandefjord-trener Geir Ludvig Fevang.

Se alle kampene i Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid).

Gavepakke fra Carvalho

VG Live: Slik var kampen!

I en svært sjansefattig førsteomgang skapte lagene bare én virkelig stor mulighet hver. Eller egentlig skapte Vålerenga begge. Som bakerste mann ga Felipe Carvalho bort ballen til Pontus Engblom, men alene med Adam Larsen Kwarasey nølte svensken så mye at Carvalho rakk å komme seg tilbake. Ballen gikk videre til Flamur Kastrati som skjøt fra 12 meter, men Kwarasey fikk slått til corner.

I andre enden fikk også Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen vist seg frem. Johnson dro seg forbi Christer Reppesgård Hansen og spilte videre til Samúel Fridjónsson, men skuddet ble bokset unna av Holmen Johansen.

Fridjonsson skulle også bli innblandet i omgangens mest kontroversielle situasjon. Islendingen satte fart inn i feltet med Pau Morer på slep og gikk i bakken. Det så ut som om Morer var på beinet hans, og dommer Kai Erik Steen blåste – men valgte å gi frispark til Sandefjord og gult kort til Fridjonsson.

Én mulighet var nok

I annen omgang var det imidlertid ingen som protesterte da dommeren blåste straffespark for Ibrahim og Vålerenga. Og selv om Sandefjord hadde nesten en hel omgang å svare på etter at Johnson ga Vålerenga ledelsen, hadde hjemmelaget svært lite å by på offensivt.

I stedet var Vålerenga nærmere 2–0 ved et par anledninger, men et par gode redninger fra Holmen Johansen gjorde at det endte med ettmålsseier for gjestene fra Oslo.