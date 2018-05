DAGEN DERPÅ: Lars Bohinen er naturlig nok fornøyd med sesongstarten til Aalesund – 23 poeng på ni kamper gir tabelltopp. Foto: Marius Simensen

Bohinen bruker Eggen som forbilde

Publisert: 24.05.18 09:33

2018-05-24

ÅLESUND (VG) Lars Bohinen (48) ser mye til Nils Arne Eggens Rosenborg fra 1990-tallet når han nå prøver å skape et sterkt og godt Aalesund – rustet for et nytt liv i Eliteserien.

– Vi har en lang vei å gå, men vi er på gang. Noe av det første jeg gjorde da jeg kom hit var å begynne med å innarbeide en prestasjonskultur. Det Nils Arne Eggen gjorde i Rosenborg, var å skape en indre justis i spillergruppen, der enkeltspillere som Erik Hoftun, Roar Strand, Ørjan Berg og Bent Skammelsrud rettledet nye spillere, sier Lars Bohinen til VG.

Har ikke tapt

– «Spillegruppen tar seg av dette selv» ble nærmest en regel. Og jeg har veldig sansen for dette, det er den type kultur jeg strever etter at vi skal ende opp med i Aalesund. Vi er ikke der ennå, men vi håper å komme dit, legger Bohinen til.

Han kommer rett fra Stavanger til Ålesund. Og Bohinen kommer med 2–0 over Viking, på bortebane, den presumptivt vanskeligste bortekampen i Obos-ligaen er vunnet. Aalesund har vunnet syv av ni kamper og fortsatt ikke tapt.

Først kommer gleden. Så kommer redselen. Bohinen forteller om alle farene og alle følelsene, der han snakker med VG på Aalesunds hjemmebane. Men først slenger han med på treningen med A-laget. Bohinen viser at han ikke har glemt gamle kunster (49 A-landskamper).

Prøver å dempe

– Jeg bekymrer meg når vi vinner, og jeg bekymrer meg hvis vi taper. Du klarer aldri å glede deg lenge over noe, sier Bohinen – og forteller om reaksjonene etter seieren i Stavanger:

– Det rant inn med meldinger, som jo er hyggelig, og det ble mange klapp på skulderen. Det gjør meg på vakt. Jeg har, siden jeg kom til Ålesund i vinter, prøvd å dempe ting. Jeg er redd for at ting smitter over på spillergruppen. På mange måter forventes det at vi vinner alle kampene på hjemmebane.

Det blir fort til at en seier blir en lettelse, ikke en glede. Problemene dukker da fort om når motgangen kommer, sier Lars Bohinen.

Han vet også at det snur fort i fotball. Derfor tar han ingen ting for gitt, selv om AaFK har hatt en glimrende start på sesongen og i øyeblikket har fem poengs klaring til kvalik-streken.

Ødelegger kultur

– I juli 2016 ledet jeg Sandefjord. Vi ledet med ni poeng. Fire kamper senere var forspranget vårt spist opp, husker Lars Bohinen.

Han kom til Ålesund fra Sandefjord i vinter, og fant fort ut at det var mye å ta tak i.

– Først og fremst logistikken. Vi hadde spillere som ikke ønsket å være her, som Edwin Gyasi og Mikkel Kirkeskov. Sånt tapper en spillergruppe og en klubb for energi. Det er sånn at én mann kan ødelegge en hel kultur – hvis treneren tillater det, mener Bohinen – og legger til følgende:

– En sterk spillergruppe må ha ledere – og kvitte seg med energi-tappere. Ellers går det ikke ...

Det har han gjort, kvittet seg med «energi-tapperne».

Dårlig trent

– Deretter begynte vi med å innarbeide en ny kultur i klubben. Det tok tid, det måtte forankres skikkelig hva vi egentlig ville. Deretter kunne vi jobbe med filosofi og struktur. Men vi hadde dårlig tid, siden spillergruppen var dårlig trent også. Jeg tror det er derfor vi har fått så mange skader ...

Det var mye jobb i starten, men jeg overtok en veldig mottagelig spillergruppe. Kulturen var svakheten. Den har vi fått orden på nå, mener Bohinen.

Han har stor tro på Aalesund som en Eliteserieklubb, en klubb som skal kunne kjempe blant de seks beste i Norge, ellers ville han aldri tatt jobben.

– Jeg har ikke så lyst til flere sesonger i Obos-ligaen, det er nok nå, smiler Lars Bohinen.

