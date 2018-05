Landslagslegen optimistisk - tror Salah rekker VM

Publisert: 27.05.18 10:51

FOTBALL 2018-05-27

Det egyptiske fotballforbundet er optimistiske til at Liverpool-stjernen Mohamed Salah (25) kan komme til å rekke VM til tross for gårsdagens finaleskade.

Det skriver forbundet på sin Twitter -konto.

Egypts landslagslege skal ha snakket med Liverpools lege i går kveld etter at røntgenbilder be tatt av 25-åringens skulder.

Røntgenbildene viste en skade på leddbåndene i den venstre skulderen, men landslagsleg Abu Ela er optimistisk med tanke på å rekke VM som begynner om 26 dager.

Stjernespilleren måtte byttes ut i 1. omgang i Champions League-finalen mellom Real Madrid og Liverpoo l lørdag kveld etter en duell med Sergio Ramos. Han forsøkte å fortsette finalen, men måtte til slutt gi opp og forlot banen oppløst i tårer.

Liverpool-spillerne ankom søndag morgen Liverpool John Lennon Lufthavn. Salah ble fotografert på vei bort fra flyet mens han trillet en koffert med høyre arm.

Liverpool-trener Jürgen Klopp ble spurt om Salahs skade i et intervju med BT Sports lørdag kveld. Da bekreftet han at VM kan ryke for egypteren.

– Ja, utrolig. Det er veldig alvorlig, det er skulderen, svarte Liverpool-sjefen.

– Jeg har ikke sett ham. Han er trolig på sykehuset for å ta røntgen. Det ser ikke bra ut.

Ramos sendte natt til søndag en lykkeønskning til Salah.

«Noen ganger viser fotball seg fra den søte siden, andre ganger fra den mest bitre. Men først og fremst er vi alle spillere. God og rask bedring. Fremtiden venter deg» skrev Real Madrid- og Spania-kapteinen på Twitter.

Egypt møter Russland, Saudi-Arabia og Uruguay i gruppe A i VM.