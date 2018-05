Real Madrid-stjerne med Barcelona-stikk

Publisert: 12.05.18 08:05

FOTBALL 2018-05-12T06:05:41Z

Å bli La Liga-mester eller å være i Champions League-finalen? Brasilianske Casemiro velger heller det sistnevnte.

Kanskje har det med å gjøre at han er Real Madrid-spiller og har måttet innse at Barcelona vant ligatittelen med klar margin, men Casemiro kommer uansett med et stikk i retning Real Madrids erkerival.

– Det har ikke noe å si om Barcelona allerede er seriemestere. Jeg foretrekker Champions League-finalen, men gratulerer til dem, uttalte den defensive midtbanespilleren etter søndagens El Clásico, som endte 2–2 , ifølge Daily Mail .

I Champions League-finalen er Real Madrid igjen å finne . Den 26. mai står Liverpool på motsatt banehalvdel når den spanske giganten er i sin fjerde finale på fem år - og sin tredje strake.

Laget har gått seirende ut av de tre nevnte duellene, og har totalt 12 CL-titler, flest av alle.

I ligaen har det imidlertid gått tråere for hovedstadslaget. Det seiersvante laget har måttet se Barcelona løfte pokalen syv ganger de siste ti sesongene. Selv har laget bare vunnet to, og denne sesongen kjemper Real Madrid og Atlético Madrid om 2. plassen (Real Madrid tre poeng bak med én kamp mindre spilt).

At Barcelona kom til å vinne denne sesongen, ble endelig klart da katalanerne slo Deportivo i runden før forrige helgs El Clásico. Dermed skulle egentlig Real Madrid ha stått æresvakt, noe som ikke skjedde.

Men en æresvakt var likevel til stede på Camp Nou i forkant av gigantoppgjøret.

– Siden de (Real Madrid) ikke ønsket å stå æresvakt, spurte jeg staben vår om å lage en siden vi er en familie, sier Gerard Piqué.

Det er langt fra en Champions League-finale til en hjemmekamp mot Celta. Men dette er sesongens siste seriekamp hjemme på Santiago Bernabéu, og vi antar at Real Madrid gjerne vil avrunde på anstendig vis.

Det har en stund vært klart at hovedfokuset er Champions League-finalen om to uker. Så derfor spares det muligens noen spillere i kveld også.

Galicia-gjestene har kun vunnet én av ni siste ligamatcher, og har ikke seiret borte siden januar. Og ender på en noe skuffende midt på tabellen-plass.

