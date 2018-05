NESTEN USTOPPELIG: Birger Meling takles av Bassel Jradi i kampen mellom Strømsgodset og Rosenborg for én måned siden. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Trener Ingebrigtsen om Meling: Beste venstrebacken i Rosenborg-historien

Publisert: 27.05.18 18:55

FOTBALL 2018-05-27T16:55:47Z

TRONDHEIM (VG) Toppoppgjør mot Brann søndag. Eksamen tirsdag. Cupmatch onsdag. Landslagssamling torsdag og Island-kamp lørdag. Akkurat som på banen er Birger Meling (23) overalt.

Han er dessuten på toppen når Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen (52) litt plutselig begynner å rangere 23-åringen fra Stavanger inn i det som kanskje er norsk fotballs aller stolteste klubbhistorie.

– Jeg vet ikke om Rosenborg noensinne har hatt en bedre enn venstreback, attesterer Ingebrigtsen – spiller og trener i klubben i store deler av livet.

– Meling er bedre sportssjefen din Stig Inge Bjørnebye var?

– Ja. Mye mer komplett.

– Var Mikal Dorsin bedre enn Meling?

– Nei.

– André Bergdølmo?

– Litt annen type spiller. Der vil jeg si på samme nivå, fastholder Ingebrigtsen.

Et utvalg Rosenborg-venstrebacker siste 30 år: Trond Henriksen RBK-spiller: 1983-1993 Totalt antall RBK-kamper: 254 Stig Inge Bjørnebye RBK-spiller: 1992 og 1994 Totalt antall RBK-kamper: 40 Ståle Stensaas RBK-spiller: 1992-1997 og 2000-2006 Totalt antall RBK-kamper: 300 André Bergdølmo RBK-spiller: 1997-2000 Totalt antall RBK-kamper: 131 Mikael Dorsin RBK-spiller: 2004-2007 og 2008-2015 Totalt antall RBK-kamper: 402

Annerledes karrierevei

Historien om 23-åringen fra Stavanger er blitt relativt velkjent. Viking så aldri noe i Meling , som reiste til Middlesbrough og England som 18-åring, kom hjem igjen til Norge og spurte selv Stabæk om han kunne få lov å være med på trening – og endte i Rosenborg og på landslaget.

Kåre Ingebrigtsen hadde selv en periode som assistenttrener i Viking, og en person i klubben erklærte en gang overfor Ingebrigtsen at dersom Birger Meling blir fotballspiller på Eliteserienivå; da skulle vedkommende gå et langt stykke fra Stavanger.

– Han skulle gå til Oslo eller noe, smiler Meling – som kjenner til historien og velger i likhet med trener Ingebrigtsen ikke å navngi vedkommende.

Personen tok iallfall feil. Birger Meling har gjort det meste rett de siste årene.

Fast på landslaget

I fjor høst ble han seriemester og fikk debuten for Lars Lagerbäcks landslag mot San Marino, han har spilt på venstrebacken hver eneste landskamp siden, hvert eneste minutt, og før «Supersøndag» med Brann på besøk har han samme fasit i Eliteserien denne sesongen:

Samtlige 990 minutter på 11 kamper. Melings stabilitet sendte konkurrenten Alex Gersbach (20) fra Australia på lån til franske Lens denne våren.

– Opp gjennom har jeg kanskje ikke fått flust av sjanser. De få gangene du har fått dem, har du måttet prestere, og du er kanskje vant til å føle på det, at dette kan være den ene muligheten du får. Da bør du gjøre det du kan for å gripe den, reflekterer Birger Meling rundt hvorfor han har tatt nivå etter nivå, både i Eliteserien for Stabæk, så Rosenborg og deretter landslaget.

Det handlet også om å ha tålmodighet med seg selv. Meling sier han omtrent veide 40 kilo og var 140 centimeter høy da han begynte på videregående, og en periode følte han at han måtte «slå ned vegger og motbevise hele veien» for å få sjansene han mente han fortjente.

Samtidig har han hatt en sans for både struktur og rikelig mengde i treningsarbeidet, som har imponert på Lerkendal. Den øvrige hverdagen hans er også godt planlagt:

Ved siden av fulltidsjobben som fotballspiller går han halvt studieløp på BI, 15 poeng i semesteret, på veien til å bli siviløkonom. I første omgang tar han en bachelorgrad, men kan fortsette til master.

– Det blir litt hva du gjør det til selv og hvor vant du er med det. Innimellom er det blytungt. Andre dager går det greit, sier han om «dobbeltlivet».

Eksamenstid

Faktisk har han eksamen i strategi bare to dager etter toppoppgjøret mot Brann, og etter bortekampen mot Tromsø i neste runde, bruker han dagen derpå i Ishavsbyen til å gjennomføre enda en eksamen. I mellomtiden skal han altså prøve å bli serieleder og bidra i to landskamper.

– Når du ser veien Birger har gått, skjønner du at han har vært «proff» lenge, beskriver Kåre Ingebrigtsen – som gjerne ville brukt Meling også i andre roller enn venstreback og mener energien og fotballklokskapen til 23-åringen også hadde passet i en indreløperrolle.

Foreløpig nøyer Meling seg tidvis med å trekke inn som en slags ekstra midtbanespiller når Rosenborg flytter laget høyt mot etablert forsvar. Et scenario som fort kan skje i Brann-matchen søndag.

– Jeg spilte midtbane, «10'er» og spiss frem til jeg var 15-16. Men så var det noen som sa at det var mindre konkurranse på venstrebacken, påpeker Birger Meling.

I posisjonen er han altså fast på Norges to viktigste fotballag, han har brukbart med målpoeng (fem målgivende så langt denne sesongen), besitter Europa League-erfaring og er 23 år. Sånn sett kan han fort være den neste norske eksporten fra Lerkendal.

Da han signerte for Rosenborg i fjor vinter, gjorde han det uten agent og brukte pappa Bjarne Meling. Men i høst inngikk han samarbeid med Bjørn Tore Kvarme.

– Ting skjer så fort, så det er helt umulig å kunne planlegge ting. Jeg har ingen som helst hast, og som venstreback på 170 er det kanskje noen begrensninger på hvor mange tilbud som vil komme. Jeg trives veldig bra, og klarer vi å holde på stammen gjennom sommeren, ser det lyst ut. Da kan vi håpe på Europa-spill igjen, sier Birger Meling.

Det er dit Kåre Ingebrigtsen også vil. Rosenborg-treneren garanterer at han ikke kommer til å lytte til «kassereren» dersom noen vil legge penger på bordet for Meling denne sommeren.

– Og det lever jeg veldig godt med, sier Ingebrigtsen.