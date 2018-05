MATCHVINNER: Bård Finne kom inn og satte fyr på Intility Arena med matchvinnerscoringen på overtid. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Innbytter Bård Finne senket LSK på overtid

Publisert: 26.05.18 18:55

FOTBALL 2018-05-26T16:55:44Z

VALLE (VG) (Vålerenga - Lillestrøm 1–0) Det så ut til å ende målløst på Intility Arena, men så dukket Bård Finne (23) opp med tre sekunder igjen av overtiden.

– Dette er helt sinnsykt, for en kamp. Det kan ikke beskrives, brøt Vålerenga-trener Ronny Deila ut på direkten til Eurosport.

94 minutter og 57 sekunder var spilt da innbytteren var på plass og satte ballen inn bak LSK-keeper Marko Máric.

Dermed ble det Vålerenga-seier i det første derbyet mot erkerivalen på Intility Arena.

– Dette er helt vilt. Jeg blir omringet av hele benken og laget når vi scorer, det viser hva dette betyr, sa matchvinneren til Eurosport rett etter kampslutt.

Feiringen var såpass ellevill at han måtte holde litt neseblod i sjakk under intervjuet. Det ble nemlig noen hete minutter for Finne. Først skjøt han i stolpen på overtid, så ble han den store helten.

– Jeg ventet på muligheten, og heldigvis fikk jeg den både en og to ganger. Mitt andre derby og jeg scorer igjen, det er så deilig og viktig, smilte Finne, som kom inn for Chidera Ejuke sju minutter før slutt.

I 31 varmegrader på Oslo øst var det Vålerenga som dominerte de første 45 minuttene på eget kunstgress og Chidera Ejukes (20) forsøk etter et kvarter var første omgang største mulig.

Lillestrøm våknet til liv og yppet seg mot Oslo-klubben etter pause.

Frode Kippe (40) var nære en scoring like etter sidebyttet, mens Sam Johnson, som er et mål bak Eliteseriens toppscorer Marcus Pedersen, kunne scoret både ett og to mål om han hadde satt sine muligheter.

VG LIVE: Les fullstendig referat fra kampen her!

Vålerenga-dominans

Det var ikke mye Lillestrøm fikk låne ballen i åpningen av oppgjøret og gjestene ble spilt lengre og lengre inn på egen banehalvdel. Etter et kvarter skapte gjestene kampen første store sjanse.

Et langt innkast på egen halvdel ble stusset fra Samuel Kári Fridjónsson til Sam Johnson, som sendte ballen videre ut til Chidera Ejuke på venstrekanten.

Nigerianeren avanserte innover i banen og fyrte av et skudd fra drøyt seksten meter, men avslutningen gikk nærmest rett på LSK-målvakt Marko Máric, som fikk slått ballen vekk fra farlig område .

Etter en drøy halvtime var det igjen nære for VIF. Fridjónsson og Johnson stormet inn i boksen på et innlegg. Førstnevnte bommet – så var det bare for Vålerengas nummer ti å dytte ballen over linja, men ballen spratt opp i hånden hans og Lillestrøm slapp med skrekken.

Lillestrøm våknet til liv

Lillestrøm-trener Arne Erlandsen var nok ikke fornøyd med det han så av sine gutter i første omgang, og det var et langt friskere bortelag som kom ut på kunstgresset etter pause.

Drøye ti minutter etter hvilen fikk Lillestrøm corner. Den landet til slutt i beina på Frode Kippe og avsluttet like utenfor stolpen fra nært hold.

Like etter var det corner til hjemmelaget. Sam Johnson nikket mot målet, igjen var Máric god og fikk slått unna.

På overtid kunne Vålerenga ta ledelsen da Bård Finne forsøkte seg på et frispark fra 20 meter, men dessverre for hjemmefansen traff ballen stolpen.

Så fikk 23-åringen en ny mulighet fem minutter på overtid. Ballen havnet hos Finne, som fra tretten meters hold satte ballen i nettet bak LSKs Maric.

I mellomtiden burde Ifeanyi Matthew spilt Ebiye Moses alene med keeper, men valgte isteden å skyte. Det irriterte LSK-trener Arne Erlandsen.

– Der bør vi avgjøre kampen, isteden kan de gå opp å score. Det blir avgjørende, sier Erlandsen til Eurosport.