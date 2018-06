Slik blir fotball-VM på VGTV

Publisert: 14.06.18 08:49

FOTBALL 2018-06-14T06:49:28Z

Gjester, eksperter, direktesendinger og en folkelig tone. Dette er bare noe av det du får ved å følge fotball-VM på VGTV.

Torsdag 14. juni er det 17. mai, julaften og bursdagsfeiring på én og samme gang for fotballfans verden over. Og på åpningsdagen ruller VGTV i gang sin månedslange sendeplan, hvor du som leser eller seer får med deg alt fotballfesten i Russland har å by på.

Hver morgen vil programmet VM-morgen starte, et program som lever utover dagen og jobber opp mot kampene som kommer på ettermiddagen/kvelden. Der vil vi sørge for at du blir raskt oppdatert på det som har skjedd – og som vil skje – i VM.

VGs rutinerte programledere Jamel Rake og Jon Martin Henriksen vil bytte på å være programleder, og de vil ha med seg faste eksperter i Bernt Hulsker, Mads Hansen og Jan Åge Fjørtoft.

I tillegg vil Steffen Iversen, Erik Mykland, Kjetil Rekdal, Ada Hegerberg, Guro Reiten, Johanna Garå og Per-Mathias Høgmo være med som gjester i studio.

– Vi vil at du skal få en følelse av at du ser kampen sammen med ekspertene. Sendingene våre skal være et godt ekstratilbud til å se kampen, forteller avdelingsleder i VGTV, Joakim Skogvold.

Det vil være sending under de aller fleste kampene i gruppespillet, og under samtlige kamper i utslagsrundene.

– Av erfaring vet vi at en del lesere liker å følge studioet vårt samtidig som de følger kampen på TV. Fordelen vår er at vi kan gå mer i dybden etter hvert som ting skjer. Vi ønsker å ta for oss snakkisene, at seerne skal få kunnskap fra ekspertene våre, samtidig som det vil være humoristisk.

Slik så det for eksempel ut i VM for fire år siden, da studioet tok for seg Luis Suárez’ famøse bitt på Giorgio Chiellini:

– Når slike ting skjer er det en stor fordel for oss å være på direkten, for da skjer det der og da og man får genuine reaksjoner. I tillegg kan seerne sende inn spørsmål og få svar, forklarer Skogvold.

Han slår fast også at det ikke er lov med slips i studio, og at tonen vil være deretter.

– Vi tar oss selv lite høytidelig, og det vil være en folkelig stemning i studio.

I tillegg har VG Sporten gjenskapt suksessen fra OL i februar, da vi hadde OL-studioet vårt. Nå har vi VM-studioet , hvor du vil få siste nytt til enhver tid, både i form av video og tekst.

Der vil du også finne et fullstendig sendeskjema, en oversikt over gruppene, VM-historikk og tippekonkurransen VM-profeten.