FILMET: Joshua King (i midten) fikk gult kort for filming mot Stoke denne helgen. Foto: PAUL CHILDS, REUTERS

Joshua King får filmekritikk av spisslegender: – Sjokkerende

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 05.02.18 14:10

FOTBALL 2018-02-05T13:10:24Z

Joshua King (26) avsluttet lørdag en lang måltørke – men det er en mindre lystig hendelse som har fått oppmerksomhet blant engelske eksperter.

Før han utlignet til 1-1 mot Stoke, hans første mål på over to måneder , hadde den norske landslagsstjernen nemlig fått gult kort for filming av dommer Paul Tierney.

King, som kastet seg i bakken innenfor Stokes straffefelt, protesterte ikke nevneverdig på avgjørelsen. Men til tross for at han fikk sin straff i form av det gule kortet, skapte filmingen sterke reaksjoner blant BBCs ekspertpanel.

– Selv om dommeren ser filmingen og gir ham gult kort for det, hvorfor kan de ikke gå tilbake til situasjonen og gi ham strengere straff? Nå kan de ikke gjøre noe med det, sier spisslegenden Alan Shearer ifølge Stoke Sentinel .

VG har vært i kontakt med Joshua King , som ikke ønsker å uttale seg om kritikken.

Det er ikke første gang 26-åringen er involvert i en slik situasjon. I en landskamp mot Island fikk spissen gult kort for det som ble kalt en «småflau filming»:

Ettersom Kings filming ble oppdaget av dommeren umiddelbart, og straffet med gult kort, tilsier Premier League-reglene at nordmannen ikke kan bli straffet ytterligere i etterkant av situasjonen.

Dersom det derimot hadde blitt dømt straffespark, og Premier League i etterkant hadde sett at King filmet, kunne han ventet seg en utestengelse på to kamper, slik West Ham-profil Manuel Lanzini har fått tidligere denne sesongen.

– De burde se på situasjonen igjen, for klarere filming er det ikke mulig å finne. Hvis de vil utrydde filming, hvorfor kan de ikke utestenge King nå uavhengig av om dommeren så det eller ikke, spør Shearer, som er toppscorer i Premier League-historien med 260 mål.

Gary Lineker, mannen med flest mål for England i VM-sammenheng (10), nikker anerkjennende.

– Jeg er ikke uenig. Det er sjokkerende, sier BBC-programlederen.

– Det er en stygg filming. Jeg liker ikke å se det. Det er uakseptabelt, legger tidligere England-spiller Danny Murphy til.

Joshua King står med tre mål og tre assists så langt denne sesongen. Den tidligere Manchester United-spilleren har slitt med skade den siste tiden, og har ikke spilt 90 minutter i en kamp siden 13. desember mot Manchester United.