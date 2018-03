Zlatan med spark til Sverige-treneren om VM-plass: – Det er ingen bragd

Publisert: 30.03.18 23:32 Oppdatert: 31.03.18 00:04

Zlatan Ibrahimovic (36) var i perlehumør da han ble presentert som LA Galaxy-spiller. Da han fikk spørsmål om VM-spill for Sverige til sommeren, ga han et skikkelig tupp i retning av landslagstrener Janne Andersson (55).

Det var helt på tampen av pressekonferansen at Zlatan fikk spørsmål fra svenske journalister, og Expressens utsendte ville ha et klart svar på om stjernespissen stiller seg til disposisjon for Sverige i VM-sluttspillet i Russland.

– Hva er egentlig din beskjed om VM til Janne Andersson - kan vi ta det her en gang for alle?

– Vi kan ta det en gang for alle. Han burde fokusere på laget, og ikke på meg. Det er det han burde gjøre. Når du taper to kamper, da skal du ikke fokusere på meg selv om du får spørsmål om meg. Fokuser på laget, for det er noe stort som kommer til å skje til sommeren, sa Zlatan med et intenst blikk.

Sverige tapte nylig 1–2 hjemme mot Chile, og 0–1 borte mot Romania i to vennskapskamper. Andersson måtte flere ganger svare på spørsmål om Ibrahimovic er aktuell for VM til tross for at han har vært borte fra det svenske landslaget siden EM-sluttspillet i Frankrike for snart to år siden.

– Han har lykkes å få Sverige til VM, og de sier det er en bragd. For meg er det en bragd om du vinner VM, for det har ikke begynt ennå. Det å være i VM er en selvfølge i mitt hode. Det er nå presset begynner, det er nå det morsomme begynner, og det er nå den store scenen starter. Det som har vært til nå er bare oppvarming. Det er ingen bragd ... Der har du hva det handler om, sa Zlatan.

Så fikk han konkret spørsmål om han stiller opp for Sverige hvis Andersson trenger ham.

– Hør her, jeg tilhører Sverige og er veldig stolt av å være svensk. Jeg er det nye Sverige, og jeg har satt Sverige på kartet. Det handler ikke om å være arrogant, for det er fakta. Om han behøver meg, om jeg vet jeg kan gjøre det jeg vil gjøre, om jeg er 100 prosent ... Døren er åpen, avsluttet Zlatan.

36-åringen ankom Los Angeles i går, og hadde sin førte trening sammen med Ola Kamara og Jørgen Skjelvik i LA Galaxy i dag. I morgen kan han få sin debut - i oppgjøret mot Los Angeles FC.

Zlatan var i meget godt humør på pressekonferansen, og tok seg god til til å svare på spørsmål på engelsk, spansk, svensk og italiensk.

– Da vi var ferdige med treningen i dag ville jeg bare fortsette. Jeg føler meg som Benjamin Button. Jeg er født gammel, og vil dø ung. Det er kamp allerede i morgen, og jeg gleder meg til å komme i gang. Treneren bestemmer, og om han trenger meg i ett minutt er jeg klar. Trenger han meg i hele kampen er jeg klar, sa den tidligere Manchester United-spilleren.

Den karismatiske svensken pratet som vanlig i store ord, og er ikke redd for å fremheve seg selv - med glimt i øyet.

– Fotball er en religion, og uansett hvor man kommer fra så er man velkommen. Det er den største idretten i verden, og fire milliarder spiller. Se for deg hvor stor det er, og hvor stort det er å være på toppen. Det føles herlig her oppe, sa han til latter fra de fremmøtte.

– Jeg er ikke arrogant, men selvsikker. De som ikke forstår, sier jeg er arrogant, slo Zlatan fast.