VIF-supporterne hestet Stengel: - Jeg måtte bare score

VALLE HOVIN (VG) (Vålerenga – Strømsgodset 1–4) Klanen sang: «Stengel er en horesønn». Da bestemte Herman Stengel seg for at han måtte score.

Herman Stengel scoret på overtid. En kanon fra spilleren som forlot Vålerenga i fjor i en kontroversiell overgang.

– Det var deilig, ass, sier Stengel om scoringen til Eurosport og fortsetter:

– Jeg måtte bare skyte. Det måtte bare bli sånn. Det kunne ikke bli bedre. Det var deilig å avslutte sånn.

Eurosports reporter spør om Stengel hørte hva Klanen sang.

– Ja, men de sang vel mest om mamma, svarer Stengel.

– Hva syns du om det?

– Da måtte jeg bare score, svarer han om tilropene.

Godset-trener Tor Ole Skullerud kommenterer også hendelsen.

– Det er dessverre en del av fotballen at folk er lei seg når en spiller bytter klubb. Herman responderte fantastisk på det, sier Skullerud til Eurosport.

Deila: Naturlig han får tyn

Syv baklengsmål på de to siste ligakampene og null poeng. Det vil seg ikke for Vålerenga.

– Vi er veldig feige med ball, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til Eurosport og fortsetter:

– Det var grusomt å se på.

Ronny Deila mener Stengel må tåle tilropene. Og sier dette om Klanens sang:

– De er sikkert veldig skuffet de for en del ting som har skjedd tidligere. At han får litt tyn er vel naturlig.

Pedersen-scoring

Men Strømsgodset har flyt. Syv poeng på tre kamper. Ubeseiret så langt (hengekamp mot Tromsø onsdag). Og i tillegg har de Eliteseriens toppscorer Marcus Pedersen med fire fulltreffere på tre matcher.

Gjestene fra Drammen var helt klart friskest – og best gjennom hele 1. omgang. Men de fikk ikke uttelling før etter 26 minutter. Et praktfullt angrep var foranledningen til ledermålet.

Jonathan Parr løp og la inn fra venstre. Inn foran mål fant han Marcus Pedersen. SIF-spissen stanget til med piggsveisen. Kontant i mål. Hans tredje scoring på like mange kamper siden sesongstart. Men det skulle komme mer.

Pedersen banket til med et godt skudd – like utenfor – åtte minutter senere. Og Tokmac Nguen og Kristoffer Tokstad testet Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey i angrepene etter.

Strømsgodet virket som de hadde full kontroll. Men de hang ikke helt med – skulle det vise seg – og da benyttet hjemmelaget anledningen foran egne fans.

Magnus Lekven fikk lagt inn fra høyre – ballen gikk gjennom feltet – før Chidera Ejuke feide inn utligningen (1–1) fra knappe 16 meters hold. Vakkert gjort på Vålerengas eneste målsjanse i løpet av de første 45 minuttene.

Men det tok ikke lang tid før Godset var i føringen igjen. Tre minutter etter pause gikk de opp til 2–1. Kristoffer Tokstads innlegg kriget Pedersen på. Ballen havnet på sølvfat til Nguen som lurte Kwarasey med et smart skudd.

Vålerenga-trener Ronny Deila gjorde to offensive bytter før timen var spilt. Inn med Bård Finne og Ernest Agyiri. Men hjalp ikke stort. Sam Johnsens heading like over var det nærmeste de kom.

Strømsgodset var best – og mest effektive. Og så hadde de Tokmac Nguen

Etter 64 spilte minutter falt på mange måter avgjørelsen. Nguen – banens bestemann – kom rettvendt og fosset mot Larsen Kwarasey (gult kort). Den tidligere Godset-keeperen feide ham ned i klar scoringsposisjon. Soleklart straffe som Marcus Pedersen banket inn til 3–1.