Kamara doblet lønna i Galaxy: – Lenge til jeg spiller i Eliteserien igjen

Publisert: 12.04.18 09:17

LOS ANGELES (VG) Sola skinner på en meget fornøyd Ola Kamara (28), som allerede har signert ny kontrakt i LA Galaxy.

– Det er deilig å ha fått kontrakten på plass. Jeg koser meg. Se rundt deg - her har jeg det fint, sier en meget opplagt og smilende Kamara til VG.

Han har nettopp gjennomført en treningsøkt med lagkameratene i LA Galaxy , med unntak av superstjernen Zlatan Ibrahimovic som trente alternativt for seg selv.

I dag reiser hele laget til Chicago der Bastian Schweinsteiger og Chicago Fire er motstander lørdag kveld, norsk tid.

Kampen vises for øvrig på Eurosport 1 og Eurosport Player kl 21.45.

På den flotte treningsbanen rett ved siden av hjemmearenaen StubHub Center skinner sola, rundt varmegrader og en lun vind rusker litt i palmebladene utenfor stadionanlegget som rommer 25.000 tilskuere.

– Snøvær og seriestart i Norge – er det noe som frister?

– Nei, det er lenge til jeg spiller i Eliteserien igjen for å si det sånn, sier Kamara som har vært i Stabæk, Strømsgodset og Molde i tillegg til flere utenlandske klubber.

Avtalen han har signert er en toårskontrakt, men en opsjon på ett år.

– Det er ikke bare klubben som styrer hva som skjer med opsjonsåret. Det er litt gjensidig, og utløses av visse ting, sier Kamara litt hemmelighetsfullt.

– Kontraktslengden er egentlig den samme, men vilkårene er forbedret. Det var deilig å få dette på plass slik at jeg kan konsentrere meg om å spille, forteller Kamara som ikke vil snakke noe særlig om hvor mye han nå tjener.

Men han skal angivelig ha doblet lønna si, og det vil si at han tjener rett i underkant av én million dollar i året. For øyeblikket tilsvarer det nærmere åtte millioner kroner.

Mener han må prestere bedre

Og det er ikke bare økt lønn som gjør at Kamara smiler over fotballivet akkurat nå.

– Det er stort sett nydelig vær her, fin bane, gode spillere og kule kamper.

Nylig scoret han tre mål for Norge i treningskampen mot Australia , men ett mål på fire kamper i Galaxy er ikke 28-åringen fornøyd med.

– Jeg har ikke gjort så mye på banen her ennå. Det har vært mye frem og tilbake utenfor med kontrakten og det å organisere seg her, forteller Kamara.

Han og kjæresten har funnet seg leilighet, fått barnehageplass til sønnen på to år. Nå begynner de å komme i orden, og det tror Kamara vil gi resultater også på banen.

– Etter hvert så blir nok dette et deilig liv med fotball, strand og avslapning.

Kontraktsforhandlingene var så godt som ferdige da Zlatan også signerte for klubben, og Kamara har fått en av verdens mest kjente spisser som sin makker i angrepet.

– Han er en fin fyr, og du ler mye i nærheten av ham. Han kommer inn med mye energi, og det er veldig bra å ha en sånn type i laget.

– Blir dere et radarpar?

– Jeg håper jo det da, men nå må jeg begynne å score jeg også. Jeg har tre kamper uten mål, men forhåpentligvis løsner det mot Chicago og så er det god stemning.

Trener Sigfried Schmid forventer seg mye av Kamara fremover, og sier til VG at planen er å spille med både Kamara og Ibrahimovic på topp - samtidig.

– De er begge spisser, og skal brukes som det. Det blir viktig å drille dem mye sammen de kommende ukene, så får vi se om det blir 4–4–2 eller 3-5-2 som passer best, sier Schmid til VG og understreker at han tror Kamara vil blomstre sammen med Zlatan.

– Han vil ha store fordeler av at «Ibra» binder opp forsvarere, og skaper rom. Ola er en «goalgetter», og det var målene hans for Norge et bevis på, roser treneren.

PS ! Jørgen Skjelvik kom også til Galaxy før denne sesongen, gratis fra Rosenborg. Han har også en grunnlønn på nærmere én million dollar og er en av ligaens best betalte forsvarsspillere.