Skullerud rett i «oppvaskmøte» – så lite involvert var Godset-angriperne

Publisert: 02.04.18 22:30 Oppdatert: 02.04.18 22:43

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Brann 1-1) Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud (47) samlet trenerteamet på kontoret etter en tidvis trist affære mot Brann.

Godset var «nakne» offensivt uten sine stjernespillere Bassel Jradi (24) og Eirik Ulland Andersen (25), og derfor forsvant Godset-sjefen i møtet etter noen korte intervjuer – før VG til slutt fikk hentet han ut av kontoret igjen.

– Har du fått analysert kampen nå?

– Jeg vet ikke om det er det vi gjør. Det er diskusjoner. Det er meningsutveksling på trenerrommet når det går sånn som dette. Vi var ikke fornøyde. Spesielt ikke med det før pause, sier Skullerud.

Han startet oppgjøret med trioen Tokmac Nguen, Herman Stengel og Mustafa Abdellaoue bak toppspissen Marcus Pedersen. Førstnevnte ble igjen i garderoben i pausen, «Mos» hadde oppsiktsvekkende nok bare fem pasninger (han traff på to) på 78 minutter, ifølge statistikkleverandøren Opta, og Marcus Pedersen hadde Strømsgodsets eneste avslutning.

– Blir du bekymret når Brann spiller ball, mens de fremste hos dere knapt er borti ballen?

– Det var dine ord. Det var å dra det veldig langt. Det er en dårlig første omgang, og det er ikke en sånn omgang vi ønsker oss i det hele tatt. Det er ikke sånn vi skal se ut når vi går ut mot Brann her hjemme. Brann skal ha litt kredit for at vi ikke fikk tak i ballen, men vi var ikke på stasjon. Å få laget til å henge sammen er min oppgave også, sier Skullerud.

Han sier at han ikke vet hvor lenge Bassel Jradi er ute, og heller ikke Eirik Ulland Andersen.

– Jradi er ikke på trening. Og ikke klar til kamp. Vi får prøve å få han på bena, sier han.

– At de to er ute gjør noe med rytmen, og det er ikke bare å gå inn da. De som kommer inn gjør en ærlig, bra jobb når det gjelder å gjøre sitt beste. Men å få et helt lag til å fungere.. det lugga.

– Når du ser de to gutta, så er det vanskelig å erstatte. Da må vi andre steppe opp, sier Herman Stengel.

Han så ut som en slagen mann etter det som tross alt var ett poeng mot Brann.

– Dette var ikke bra. Det så alle. Jeg tror vi skal være glade som fikk det poenget, sier han.

«Mos», som altså bare hadde fem pasninger og ingen avslutninger, beskriver det som en rar kamp,

– En ganske spesiell kamp. Vi var ikke på i første omgang, sier han.

Han sier følgende om sin egen rolle i Strømsgodset:

– Jeg spiller der jeg får beskjed om. Jeg har bevist at jeg er en spiss. I dag fikk jeg ikke brukt mine offensive kvaliteter. Det ble mye defensivt. Jeg får håpe det blir bedre til neste kamp.

– Hva tenker du om at du var så lite involvert?

– Det er irriterende når det går så lang tid mellom hver gang, men man må være lojal mot planen. I dag måtte jeg løpe mye, og ikke være så mye på ball. Så får vi se til neste kamp.

Skullerud sier at han er fornøyd med jobben «Mos» har gjort så langt.

– En veldig god kamp så tidlig i sesongen. Vi er trygge med ballen, og gode defensivt. De skaper ingenting egentlig, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen, før han vedgår at Marcus Pedersen hadde én mulighet.

Strømsgodsets offensive firer:

Marcus Pedersen:

11 pasninger, 5 presise

1 avslutning

1 takling

0 skapte sjanser

Mos:

5 pasninger, 2 presise

0 avslutninger

0 skapte sjanser

Tokmac Nguen:

5 pasninger, 5 presise

0 avslutninger

0 skapte sjanser

Herman Stengel:

31 pasninger, 26 presise

0 avslutninger

0 skapte sjanser