Tottenham brøt «Stamford Bridge-forbannelsen» etter Alli-dobbel

Publisert: 01.04.18 18:52 Oppdatert: 01.04.18 20:19

(Chelsea - Tottenham 1–3) Da det så som mørkest ut for Tottenham, så vartet Christian Eriksen (26) opp med et vanvittig langskudd - før Dele Alli (21) avgjorde kampen med to scoringer i andre omgang.

– Etter 28 år er det viktig å vinne her. Det er en gledens dag for alle - fansen, og spillerne - vi er veldig stolte. Vi dominerte kampen, men Chelsea skapte sjansene, og scoret. I andre omgang var vi mye bedre, og fortjente seieren, oppsummerte Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

Vanvittige 30 derbyoppgjør borte mot Chelsea har Tottenham jaktet på seier, uten å lykkes.

Men på forsøk 31 ble det full klaff, og ekstra surt for Chelsea som etter alt å dømme kan glemme Champions League-spill neste sesong. Det er nemlig åtte poeng opp til Tottenham på fjerdeplassen, og med syv kamper igjen å spille er det på det nærmeste umulig å ta igjen.

Det så langt lysere ut for de regjerende ligamesterne da Alvaro Morata steg i været og stanget et innlegg fra Victor Moses i tomt mål etter at Tottenham-keeper Hugo Lloris hadde bommet stygt ute i feltet.

Akkurat da var Chelsea bare to poeng bak Tottenham, som slet med å få til spillet på banen de altså ikke hadde vunnet på siden en februardag i 1990. Den gang ble Gary Lineker matchvinner, og Erik Thorstvedt sto i Tottenham-målet.

Det måtte rett og slett litt magi til for å bli kvitt forbannelsen, og da passet det fint at Christian Eriksen hadde funnet trylleformelen.

På overtid av 1. omgangen fikk han ballen fra Ben Davies, og skjøt overraskende fra 35–40 meters hold. Chelsea-keeper Willy Caballero burde i det minste ha fått opp hanskene, men maktet ikke å stoppe ballen som duppet på herlig vis og gikk inn via tverrliggeren.

– Det var et deilig tidspunkt å score på. Det føltes helt fantastisk, sa Eriksen til TV 2 etter kampen.

Tidpunktet var perfekt, for etter pausen var det Chelsea som slet med å komme i gang. Det utnyttet Tottenham til fulle. Først var det Heung Min Son som kom med en solid advarsel etter 60 minutter, men Caballero reddet godt.

To minutter senere var han sjanseløs på å hindre scoring. Eric Dier slo en perfekt timet pasning over Chelseas stopperduo, og Alli dempet ballen på følsom vis før han elegant plasserte den til høyre for keeper og helt borte ved stolpen.

21 år gamle Alli, som neppe var påtenkt sist Tottenham vant på Stamford Bridge, var ikke ferdig med scoringsshowet i sin Premier League -kamp nummer 100.

For etter 67 minutter var det kaos inne i Chelsea-feltet etter at Son hadde satt fart og avsluttet fra skrått hold. Da ballen til slutt havnet hos Alli, så pirket han den inn fra kloss hold.

Alli scoret for øvrig også begge målene da Tottenham slo Chelsea 2–0 hjemme i forrige sesong - selvfølgelig etter to pasninger fra Eriksen ...

Kane tilbake

Denne sesongen har Alli møtt mer motgang, men etter scoring nummer to var kampen i realiteten over. Chelsea maktet aldri å komme inn i kampen igjen, og før kampen var blåst av var det halvfullt på tribunene.

– Han er et stort talent, og jeg har ingen bekymringer rundt ham. Unge spillere trenger rom til å puste, for de har press på skuldrene sine. Men han har ingenting å bevise for meg og Tottenham, det handler mer om at forventningene utenfra er så høye. Jeg er så glad på hans vegne, sa Pochettino.

Ekstra gledelig for Tottenham-fansen var det også at toppscorer Harry Kane kom inn i det 73. minutt. Han har kommet tilbake på rekordtid etter en tilsynelatende alvorlig ankelskade han pådro seg mot Bournemouth 11. mars.

PS ! Chelsea skal møte Southampton i semifinalen av FA-cupfinalen 22. april. I en eventuell finale møter de vinneren av Tottenham og Manchester United.