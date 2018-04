Hussain avgjørende for Molde: - I dag var han tungen på vektskålen

MOLDE (VG) (Molde – Tromsø 2–1) Det er mange som har skrytt av den brede og solide troppen Molde besitter. Søndag kveld fikk Ole Gunnar Solskjær vise frem nettopp det.

Molde-sjefen valgte litt overraskede og benke Fredrik Aursnes som har storspilt for Molde de to første serierundene. Inn kom Etzaz Hussain , og det viste seg å være et smart trekk fra Molde-sjefen. Hussain scoret nemlig to mål på fem minutter i første omgang.

– Han var med i pre-season og scoret mot både Vålerenga og Lillestrøm, men så har han også vært litt skadet. I dag var han tungen på vektskålen, og jeg er rett og slett kjempefornøyd med Etzaz i dag, smiler Solskjær til VG etter kampslutt.

Klart før påske

Aursnes, som sto med to scoringer på to kamper, ble som kjent benket mot Tromsø til fordel for Hussain. At nettopp Hussain skulle spille denne kampen, var noe Solskjær hadde tenkt på en god stund. 45-åringen forteller at det var klart allerede før påskeferien.

– Det stemmer. Både Hussain og Chukwu fikk beskjed allerede før påskeferien at de skulle starte i dag, og bruke ferien til å være klar til kampen i dag, forteller Solskjær.

– Men det var ikke bestemt hvem jeg skulle sette ut av laget. Vi har en stor og sterk stall, og hvis vi da skal spille de samme elleve hele tiden når vi har Europa-spill til sommeren, så går ikke det. Hadde det vært en cupfinale i dag, så hadde selvfølgelig Aursnes spilt, sier han.

Fornøyd målscorer

Etzaz Hussain tok uansett vare på muligheten han fikk fra start med to scoringer og ble stående som matchvinner i 2–1 seieren.

– Det føles helt fantastisk. Jeg har følt meg bra lenge egentlig, og når jeg først får muligheten nå, så er det jo ekstra deilig å få to scoringer, smiler han.

Midtbanespilleren er godt klar over rulleringsfaren på den sterke midtbanen til Molde, men er veldig motivert på flere kamper fra start for de blå- og hvitkledde.

– Det er fantastisk gode konkurrenter her, og i dag ville Ole gi meg sjansen. Det er jeg veldig takknemlig for, sier matchvinneren som også legger til:

– Jeg vil selvsagt spille alle kampene som er, men vi kommer til å få bruk for hele troppen vår, og at vi har så mange gode spillere viser bare at vi er et veldig bra lag.

–Vi møtte et veldig bra lag

Etter et ydmykende 4–1 tap over Start i serieåpningen, og en utsatt kamp i forrige runde var Simo Valakari fornøyd med progresjonen laget hans viste mot Molde.

– Vi visste vi møtte et veldig bra lag. Akkurat i scoringsøyeblikkene klarte vi ikke å forsvare oss godt nok, men jeg er fornøyd med hvordan vi spiller og innsatsen til guttene. Dette var en prestasjon vi kan bygge videre på, forteller Tromsø-treneren.

Han er ikke særlig bekymret for å ligge helt i bunn av tabellen, og er sikker på at det vil snu for «Gutan»

– Vi har bare spilt to kamper. Man vil tape en del kamper i løpet av en sesong, og dessverre har vi åpnet med to tap. Etter å ha sitt prestasjonen i dag, og treningene vi har, så er jeg helt sikker på at dette snur, fastslår 44-åringen