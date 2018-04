Utvist Guardiola gratulerte «fantastiske» Liverpool: – Håper de kan forsvare Englands ære

Publisert: 10.04.18 22:29 Oppdatert: 10.04.18 23:25

(Manchester City – Liverpool 1–2, 1–5 sammenlagt) Pep Guardiola (47) mistet besinnelsen og ble sendt på tribunen ved pause. Derfra fikk han se Mohamed Salah (25) sende Liverpool til himmels.

Gabriel Jesus ga Manchester City en drømmestart på kampen da han sendte vertene i føringen etter bare tre minutter.

Det var nok da Manchester City-fansen øynet en Champions League -klassiker. Og forventningene ble nok ikke mindre da City presset og presset. I store deler av den første omgangen var det spill mot et mål.

Tankene gikk umiddelbart tilbake til da Barcelona sjokkerte Fotball-Europa forrige sesong .

Men så gikk alt galt for de lyseblå, som har hatt en marerittuke.

Salah – selvfølgeligheten selv

Først ble Pep Guardiola ved pause utvist og sendt på tribunen etter å ha gitt klar beskjed om hva han tenkte om en situasjon hvor City sannsynligvis ble snytt for en scoring.

Deretter dukket Mohamed Salah opp. Som han har gjort hele sesongen.

Bursdagsbarnet Sadio Mané tråklet seg forbi tre mann før han gikk i bakken, men nedfallsfrukten havnet hos Salah, som frem til da, hadde vært usynlig. I bursdagsgave til senegaleseren, chippet han inn utligningen for Liverpool, da kampuret viste 57 minutter.

– Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: Jeg spiller for laget og vil hjelpe laget vinne. Det er det viktigste for meg, sier Salah etter kampen.

Og hvis det var en ting han gjorde, var det å hjelpe. Hans scoring betød at City måtte score fire ganger til, noe som gjorde at semifinalebilletten i praksis var i boks for Jürgen Klopp & co.

– Vi viser hvor gode vi er ved å slå et så godt lag over to kamper. Det sier mye om oss at vi slår tilbake etter et tidlig mål imot. Vi viste karakter, og vi viser at vi kan slå hvem som helst, sier James Milner til Viasat etter kampen.

Etter Salah-scoringen gikk luften litt ut av Manchester City, noe Liverpool utnyttet. Roberto Firmino snappet ballen fra Nicolás Otamendi, og alene med landsmann Ederson, gjorde han ingen feil.

– Kanskje vi våknet av å få et tidlig mål imot? Alle vet hvor gode City er, så å slå dem ut gir oss en skikkelig selvtillitsboost. Vi fortjener å være i semifinalen, men der må vi være bedre, sier Klopp etter kampen.

Små marginer

Det hele kunne sett veldig annerledes ut. Manchester City dominerte voldsomt før hvilen. Bernardo Silva hadde et skuddforsøk som gikk i stolpen, og Leroy Sané fikk en scoring feilaktig annullert.

Liverpool var svært heldige som bare lå under 0–1 til pause.

Men i andre omgang kom Liverpool ut som et helt nytt lag og kjempet seg inn i kampen. Og City, uten hærfører Guardiola, fikk se sine spillere miste troen på at det umulige var mulig.

Etter kampen var det en skuffet, men fattet Guardiola som snakket med pressen.

– Jeg sa til ham (dommeren) at det skulle vært mål. Og det var derfor han sendte meg på tribunen.

– Gratulerer til Liverpool, de er et fantastisk lag med en fantastisk trener, og jeg håper de kan forsvare Englands ære i semifinalen, sier Pep.

Liverpool skal nå ut i sin første Champions League-semi på ti år, etter en enorm 5–1-seier sammenlagt over laget som ser ut til å bli Englands suverene seriemester.

Semifinalene trekkes fredag. Roma er sammen med Liverpool allerede klare , mens Real Madrid, Juventus, Sevilla og Bayern München skal kjempe om de resterende plassene onsdag.