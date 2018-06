«KOMMER IKKE FORBI»: Den franske avisen L’Équipe ser frem mot storkampen mot Argentina. Frankrikes mål er klart: Det handler om å stoppe Lionel Messi (t.h.). Foto: L’ÉQUIPE / AFP

Fransk advarsel til Messi: – Kommer ikke forbi

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 29.06.18 08:57

FOTBALL 2018-06-29T06:57:59Z

KAZAN (VG) Det koker i Kazan. Og ennå har ikke superstjernene fra Frankrike og Argentina ankommet.

Både den heftige varmen og de brennhete argentinske supporterne, som sang så det runget ut over byen til langt på natt, gjorde det vrient å sove natt til fredag.

Det er kanskje like greit at de to landslagene enn så lenge oppholder seg i sine VM-leirer, begge i utkanten av Moskva, frem til de i løpet av fredagen flyr inn til Kazan for å trene på kamparenaen og møte pressen før lørdagens gigantoppgjør.

Fransk og argentinsk presse har allerede tatt ansvar og sørget for at tenningsnivået er på plass når Antoine Griezmann, Paul Pogba, Sergio Agüero og – selvfølgelig – Lionel Messi ankommer det som er kjent som Russlands idrettshovedstad.

«NO PASARÁ», skriver den franske storavisen L’Équipe på sin forside dagen før Frankrikes kamp mot Argentina. «Han kommer ikke forbi». Avisen understreker at den fremste oppgaven til «Les Bleus» dreier seg om å stoppe Barcelona-stjernen, som med en praktscoring i forrige kamp mot Nigeria viste at storformen er i ferd med å ta form.

– Veldig komplisert

Utfordringen er ikke ukjent for de franske stopperne Raphaël Varane og Samuel Umtiti: Real Madrid-spilleren har møtt Messi utallige ganger under El Clásico-oppgjørene, mens Umtiti deler klubbgarderobe med superstjernen.

– Jeg møter ham hver eneste dag, og det er veldig komplisert å stoppe ham. Han har utrolige kvaliteter. Vi skal prøve å stoppe ham så godt vi klarer, sa Umtiti på torsdagens pressekonferanse.

– Jeg har inntrykk av at han ikke opplever fotball på samme måte som oss, i måten han ser spillet på, valgene hans og målene. Han scorer, scorer og scorer, han går aldri lei. Han har det i seg. Han liker ikke å tape og vil alltid vinne trofeer. Jeg forventet ikke å se ham slik, for han har allerede vunnet alt. Ærlig talt er jeg forbløffet over spillet hans, touchet hans. Han har en teknikk som ingen andre har. Han har fått meg til å drømme siden jeg kom til Barcelona, sier Umtiti.

Argentinsk svar

PSG-forsvareren Presnel Kimpembe, som er tredjevalg på stopperplass for Frankrike, mener det er umulig for en enkeltspiller å stoppe Messi.

– Jeg tror ikke det finnes noen på denne jorden som kan finne løsningen for å stoppe Messi. Jeg tror ikke det går an å stoppe ham alene. Vi må gjøre det kollektivt, sier Kimpembe, kanskje overraskende defensivt når man vet at 22-åringen nøytraliserte Messi på imponerende vis i Champions League i fjor.

Den argentinske avisen Olé var raskt ute med å svare på L’Équipes forside om Messi. «PASARÁ», skriver argentinerna. «Han kommer forbi.»

«Han kommer forbi. Messi kommer forbi», skriver Olé.

All logikk tilsier at argentineren er så godt som ustoppelig, men én statistikk gir grunn til å tro på franskmennene:

Lionel Messi har – på 666 minutter – aldri scoret et mål i VMs utslagsrunder.