STRAFFE! De franske spillerne omringer Néstor Pitana og peker på armen. Fra venstre Samuel Umtiti, Lucas Hernández, Olivier Giroud, Paul Pogba og Blaise Matuidi får viljen sin. Etterpå kaller Ivan Perisic (nærmest) avgjørelsen for en skam. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Kjære FIFA. Gjør noe. Please.

Publisert: 17.07.18 20:42 Oppdatert: 17.07.18 21:25

VM-finalen i fotball avgjøres delvis på en omdiskutert hands, og Svein-Erik Edvartsen forklarer oss hvor riktig avgjørelsen var.

Det bare understreker at fotballen har et problem.

Edvartsen har sikkert rett, det samme hadde sikkert dommer Néstor Pitana og videoassistenten hans, det er alltid en paragraf. Samtidig blir avgjørelsen så feil.

Og når Mark Clattenburg, finaledommer i Champions League i 2016, er «sjokkert» over at det ble dømt straffe, og den svenske FIFA-dommeren Jonas Eriksson kaller det en 50-50-situasjon, er det ikke rart det er vanskelig å henge med for vanlige fotballfolk.

Ved tvilsomme avgjørelser i VM har Svein-Erik Edvartsen vært på plass med fasiten i sosiale medier og/eller i bloggform, stort sett til støtte for dommeren. Det er bare å takke for bidraget. Han kan mer enn de fleste av oss, gjør oss klokere og forklaringene er berikende.

Men han er dommer, med stor D, og forholder seg kun til guidelines som han kaller det, retningslinjer på norsk. Han vil ikke snakke om noe annet enn hva guidelines sier, i og for seg forståelig, men andre enn dommere bør gjøre det.

«Når han ser bildene må han dømme straffe. Fryktelig situasjon for dommer. Bundet av rigid regelverk, uten mulighet til å foreta en fornuftig vurdering av situasjonen», skriver Brede Hangeland på Twitter, og er tett på spikeren, syns jeg.

Edvartsen ramser opp forklaringer på når det skal dømmes handsstraffe, men det er nesten så man får lyst til å holde for ørene, for det føles så feil at det er slik en VM-finale, eller i og for seg andre kamper, skal avgjøres.

Og da Edvartsen mandag kveld legger ut et klipp fra Sverige-Italia i playoffkampen i fjor høst, nærmer dette seg «dommernerding».

«Ble feil her pga ikke VAR.....», skriver han, åpenbart fornøyd med at UEFA nå har konkludert med at det skulle vært blåst hands da Emil Forsberg fra to-tre meter traff armen til Andrea Barzagli i 16-meteren. Dommeren viftet spillet videre, men videogranskerne har konkludert med at Barzaglis arm hadde en ørliten bevegelse mot ballen, derfor straffe, og da er det bare å ønske lykke til og grue seg til fortsettelsen.

Dommerne skal altså vurdere om armens bevegelse har vært mot ballen, om spilleren har prøvd å trekke unna armen, om posisjonen er naturlig, om spilleren gjør seg selv større og hvor lang avstanden er. Og i Barzaglis tilfelle hadde det, ifølge Edvartsen, ingenting å si at det var kort avstand, fordi armen beveget seg mot ballen.

Dette skal vurderes i løpet av tideler, utrolig vanskelig uten videohjelp, og det spørs om man blir veldig mye klokere av å VAR-granske armbevegelser tusendel for tusendel etterpå.

Ingen hadde giddet å bry seg så mye om det hadde blitt blåst hands på Perisic eller Barzagli midt på banen, men innenfor 16-meteren blir avgjørelsen uhyre dramatiske i fotball. Straffen, bokstavelig talt, samsvarer ikke med forseelsen, og her ligger kanskje mye av utfordringen.

Straffer er potensielt kampavgjørende i en idrett med få mål, og ikke sammenlign med håndball der det blir blåst hvis ballen er borti beinet. Der er det 60 mål, og der blir det heller ikke blåst straffe for «fot».

Det gjør det i fotball. Er det ikke mulig å finne på noe annet inne i 16-meteren, heve listen, heller dømme frispark, begrense antall retningslinjer, et eller annet? Eller nedfelle dette interessante forslaget fra Twitter: Alle tvilstilfeller bør komme det forsvarende lag til gode ved hands inne i 16-meteren.

Har spillerne armene over hodet er bevegelsen så dum at straffe er greit. Det kan kontrolleres, og det er unaturlig, og strekker man dem bevisst etter ballen må jo dommer kunne skjønnsvurdere det som straffbart. Og når Luis Suárez opptrer som keeper på streken, er det selvsagt hands.

Men er armene forholdsvis tett på kroppen, må det være mulig for regelskaperne å gjøre en annen vurdering.

De fleste hands i 16-meteren er tett på ikke-forseelser, som mer eller mindre straffes med mål imot. Man handser fordi man har armer. En liten ubevisst refleks, som Barzaglis, kan ødelegge alt. Derfor har mange fotballspillere i flere år lagt armene på ryggen, de er livredde for hands, og det viser hvor dumt det er blitt.

Den engelske avisen The Telegraph hadde tirsdag en stor artikkel om «Derfor trenger handsregelen en overhaling ». Det er jo lov å håpe at IFAB-sjef David Elleray og FIFA-toppene i hvert fall går gjennom problematikken. Elleray er den mektigste her, IFAB er de som legger frem forslag til regelendringer. Han er mangeårig Premier League-dommer som la opp spillerkarrieren som 13-åring. Ser han dette mest med dommerøyne?

Elleray er en respektert mann, lærer på ærverdige Harrow i London i 30 år, og mange kalte derfor dommerstilen hans for «belærende». Foran VM viste han oss hvordan VAR skal fungere. De fleste mener nok det ble en suksess.

Nå hadde det vært fint om han lærte oss noen nye straffe guidelines også .