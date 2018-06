Ny Island-bragd: Halldórsson stoppet Messi-straffe

MOSKVA/OSLO (VG) (Argentina-Island 1–1) Lionel Messi (30) kunne avgjort på straffespark. Istedet ble en 34 år gammel keeper med bakgrunn fra norsk fotball den store helten for Island.

Og dermed sto Island for enda en bragd på fotballbanen.

For to år siden ble det en historisk kvartfinale under EM. I kveld ble det poeng mot mektige Argentina - i Islands første VM-kamp noensinne.

– Dette er utrolig stort, sier NRK-ekspert Lise Klaveness.

–Jeg er sikker på at folk begynner å ta Island på alvor nå. Vi har spilt fire gruppekamper i store mesterskap nå, uten å tape, sier Hermann Hreidarsson i studioet til NRK.

Det kunne imidlertid gått galt:

Stillingen var 1–1. Det var spilt en time og Lionel Messi gikk frem mot straffemerket. Ett døgn etter at Cristiano Ronaldo berget et portugisisk VM-poeng, skulle Messi redde Argentina.

På tribunen trosset Diego Maradona (57) røykeforbundet på tribunen under VM med en feit sigar.

Det var bare ett problem: I målet til Island sto Hannes Halldórsson. Mannen med en fortid i norsk fotball (Sandnes Ulf, Brann og Bodø/Glimt) lå «rett ut» og dyttet ballen unna, til et brøl fra lagkameratene.

Stolt trener

Dette var Messis fjerde straffebom på de syv siste forsøkene for Barcelona og Argentina.

Lørdag ettermiddag noterte han seg for 11 avslutninger mot Island – mer enn han har gjort i noen annen VM-kamp – men uten å score.

– Som forventet var Argentina flinke til å holde i ballen og vi måtte jobbe sokkene av oss. Vi måtte forsvare oss som et lag, strupe rommene og samtidig ta sjansene vi visste ville komme, sier Island-trener Heimir Hallgrimsson til FIFAs reporter etter kampen.

– Det er ingen skam å tape to poeng mot Argentina, oppsummerte han med et glimt i øyet etter kampslutt i den russiske hovedstaden.

Men Halldórsson ga seg ikke med det: Minutter før slutt hostet han opp enda et vanvittig tigersprang. Da luktet det en ny islandsk sensasjon lang vei.

BØRS: ARGENTINA - ISLAND Argentina:

Willy Caballero - 4

Eduardo Salvio - 4

Nicolas Otamendi - 5

Marcos Rojo - 4

Nicolas Tagliafico - 6

Maximiliano Meza - 5

Javier Mascherano - 5

Lucas Biglia - 5

Angel Di Maria - 5

Lionel Messi - 4

Sergio Agüero - 6 Ever Banega - 5 Totalt: 58 Island:

Hannes Halldorsson - 9 (Banens beste)

Birkir Mar Sævarsson - 5

Kari Arnason - 4

Ragnar Sigurdsson - 6

Hurdur Magnusson - 4

Johann Gudmundsson − 5

Aaron Gunnarsson - 6

Emil Hallfredsson - 5

Birkir Bjarnason - 6

Gylfi Sigurdsson - 5

Alfred Finnbogason - 6 Totalt: 61 Sjanser: 4–3

Terningkast på kampen: 4

Dommervurdering: 5

Dommerkommentar: Szymon Marciniak bommet på et par store avgjørelser, og hadde ikke sin beste dag på jobben. Vurdert av Yngve Gjerde, Øyvind Brenne og Anders K Christiansen.

Aguero-perle

Førsteomgangen var underholdende, og vekslet mellom et Argentina med grep om kampen og et kjempende Island-lag som innimellom yppet seg.

Men da Sergio Aguero etter 19 minutter fikk føre ballen på tvers inne i straffefeltet og deretter avslutte – på en måte vi har sett mang en gang for Manchester City – måtte Island kapitulere.

Fra VGs sete på rad 4 hadde vi panoramautsikt til gledesutbruddet fra trener Jorge Sampaoli, eller skal vi kalle det pur lettelse?

Dette var nemlig kampen enhver argentiner mener måtte vinnes. Men da Island fylte på med folk fem minutter senere, lyktes det for toppscorer Alfred Finnbogason i andre bølge, da han kontrollert bredsidet inn 1-1 bak en usikker Willy Caballero.

– De hadde ballen, men vi hadde de største sjansene. Vi angrep med mange mann og var ikke redd for å satse, oppsummerte islandske Hermann Hreidarsson i studioet til NRK i pausen.

Og han hadde et poeng: For allerede etter ti minutter hadde Birkir Bjarnason en gedigen sjanse inne foran det argentinske målet. Skuddet gikk imidlertid utenfor mål.

Etter pause fortsatte Argentina å styre spillet. Men altså uten å få betalt i form av mål. At Island var heldige da dommeren hverken pekte på straffemerket eller ba om videohjelp mot slutten av kampen, får så være.

Dette var så intensivt som bare fotball på det høyeste nivået kan være. Vi fikk se et Island som tok ut absolutt alt, mot et åpenbart bedre Argentina, som malte og malte.

Det smalt i leggskinner, det kom islendinger skliende langs gresset og det ljomet HUF over tribunen flere ganger til tross for at det var ti ganger flere søramerikanere til stede.

Til slutt var det Island som jublet høyest i Moskva.

For to år siden åpnet Island med 1–1 mot Portugal, som senere ble europamestere. Nå vokser håpet om et nytt fotballmirakel på sagaøya.

PS! Kroatia og Nigeria, i den samme gruppen, spiller senere i kveld.