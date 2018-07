HARRY=MÅL: Vanligvis er det Harry Kane, men denne gangen var det Harry Maguire som scoret for England. Foto: YURI CORTEZ / AFP

En av tidenes enkleste finaleveier

Publisert: 07.07.18 19:00 Oppdatert: 07.07.18 19:39

SOTSJI (VG) Tenk å slå Panama, Tunisia og Sverige, spille uavgjort mot Colombia, og ende opp i semifinalen i verdensmesterskapet.

Der venter heller ikke en skremmende motstander.

Har noe lag hatt en lettere finalevei i VMs 88-årige historie? De kan nok telles med få fingre, men Tyskland i 2002 hadde en ganske lik vei som England har nå: Først en enkel gruppe, så Paraguay (1-0), USA (1-0) og vertsnasjonen Sør-Korea (1-0), før Brasil ble for sterke i finalen.

Det tyske laget var langt mindre spennende enn årets England, så det er sagt.

Og England trenger jo ikke si unnskyld for noe som helst. Det er ikke Englands feil at de store nasjonene har sviktet og kartet er totalt endret i dette unormale mesterskapet.

England har fjernet de lagene som har dukket opp, selv om noen var oppgitt over at Gareth Southgate stilte med et sterkt reservepreget lag og tapte for (et like reservepreget) Belgia. Det ga en enklere vei videre.

Men det er lov å bruke hodet i et langt mesterskap. Seier var ikke viktig for hverken England eller Belgia, begge var videre, da kunne det lønne seg å spare spillere og fasiten er klar: Begge er fremme i semifinalen.

I presserommet i Sotsji sitter engelske journalister og jubler. Høyt. De øyner det samme som alle andre i England, en ny VM-tittel, og de har knapt opplevd dette før. England er i semifinalen for første gang på 28 år og for tredje gang i historien.

Om et par-tre timer får de vite semifinalemotstanderen. I OL-byen møtes vertsnasjonen og Kroatia. Uansett hvem som vinner har England store finalesjanser, og nå klarer ingen å holde forventningene nede i hjemlandet lenger. To kamper unna gullet. To seire på fem dager, og selvsagt kan England vinne, etter 52 år med smerte som dyrkes mer og mer.

England har også et lag det er lett å sympatisere med, det har ikke alltid vært slik. Ikke bare fordi dette er et av de minst stjernespekkede engelske noen gang, det er angrepsvillig og sprudlende, ikke alltid velspillende, men England vil fremover. Ikke noe galt sagt om Beckham, Rooney, Gerrard og de andre, men det var mer stjerner enn innhold før, og det var var alltid mye støy rundt dem.

Nå er det en jordnær Gareth Southgate som styrer. Det er for tidlig å genierklære ham, men så langt har han gjort veldig mye rett.

Han har prioritert straffespark-forberedelser, det KAN ha vært avgjørende mot Colombia. Han har jobbet mye med det mentale inn mot mesterskapet, det KAN ha gitt mer trygghet i kampene. Han har åpenbart skapt et sterkt samhold i gruppen. Han har et normalt forhold til pressen og arrangerer blant annet åpen dag for media før avreise Russland, det har de ikke gjort før, og slike småting KAN skape en bedre atmosfære og litt mindre skarpe overskrifter.

Men nå klarer ikke Southgate å stagge mediene lenger.

Nå er det VM-gullet som gjelder.

PS ! Sverige får nok sin heltevelkomst i Stockholm, svenskene er gode til det, og denne kvartfinalen er en bragd i svensk fotballhistorie. Likevel er det vel greit nok at det stoppet der. Møtet med England viste med tydelighet at dette var Sveriges maksnivå.