FIKK VAR-HJELP: Antoine Griezmann setter inn straffen som Frankrike til slutt fikk mot Australia, på grunn av hjelp fra videorommet i VM. Foto: Darko Bandic / TT NYHETSBYRÅN

Sjekk den «VAR»-straffeforskjellen

Publisert: 20.06.18 21:26

FOTBALL 2018-06-20T19:26:59Z

«Velkommen til VARs VM». Slik oppsummerte en engelsk avis den aller første runden med gruppespillskamper i én tittel.

The Telegraph har nemlig dykket inn i foreløpige tall fra VM 2018 og sammenlignet dem med tidligere mesterskap.

Det som vekker mest oppsikt er at det er dømt ni straffer nå som alle nasjoner har spilt en kamp hver i gruppespillet (16 første kampene).

Av disse er tre idømt som følge av VAR (video assistant referee). Ifølge den engelske avisen har den første runden i gruppespillet snittet på 0,56 straffer per kamp. Det er det høyeste tallet siden 1966. Til sammenligning ble det dømt 0,06 straffer i snitt per kamp i både 2006 og 2010.

Også i den første kampen i den andre gruppespillsrunden mellom Russland og Egypt tirsdag, ble VAR benyttet. Da var det egypterne og Mohamed Salah som fikk turneringens tiende straffe. Antallet straffer i årets gruppespill, hvor bare en liten del av 46 kamper er spilt, er nå likt som i hele gruppespillet i Brasil-VM 2014, ifølge statistikktjenesten Gracenote Live .

Bakgrunn: Slik har videodømming forandret fotball-VM

– Fortsatt mennesker som avgjør

Både ekspert Jan Åge Fjørtoft og VGs reporter på internasjonal fotball, Trond Johannessen, mener tallgrunnlaget for å trekke konklusjoner foreløpig er for tynt.

– Det er for tidlig å si at VAR er grunnen til et høyere antall straffer. Men med kameraenes hjelp får dommerne den hjelpen de har trengt en stund. Jeg tror VAR fører til at det som skjer i straffefeltet, som ofte er kampavgjørende, blir mer rettferdig. Husk at de har vesentlig bedre TV-bilder enn de vi ser, sier Johannessen.

– Men VAR er ikke noe perfekt system, som noen kanskje tror når de spør «hvorfor blir den tatt når ikke den ble tatt?». Sånn vil det være. Det er fortsatt mennesker som avgjør, sier han.

Les også: Hareide skeptisk – Eriksen positiv til VAR

– Vet at de blir studert

Telegraph er i hvert fall ikke i tvil. I sin tittel skriver avisen «velkommen til VARs verdensmesterskap» og lister i tillegg opp at det nye systemet har hatt innflytelse på andre ting enn straffedømming ute på gressmattene i Russland.

Blant annet viser tallene at røde kort snitter på 0,06 per kamp i første gruppespillsrunde. Det er færrest siden 1986. Den gangen var tallet nede i null.

Russland-VM er mesterskapet hvor det har vært færrest offsideavgjørelser per kamp. Snittet er på 2,81, mens den lavest registrerte offsideraten i en førsterunde i VM var på 3,13 i 1966.

– Jeg tror uten tvil at VAR er preventivt for spillernes oppførsel. Når VAR kan gå inn å be om en vurdering av røde kort-situasjoner vil det bli færre stygge taklinger, rett og slett fordi alle vet at de blir studert fra alle kameravinkler. Og man vil sikkert også være langt mer forsiktig med å dytte/slå etter motstandere. Dette har spillerne sikkert fått strenge instrukser om fra sine egne landslagssjefer, sier Johannessen.

– Forbundene har hatt spillerne samlet i to-tre uker. De har nok hatt en dommer innom for å fortelle hva dette dreier seg om. I tillegg vet spillerne at dommerne har flere øyne som han kommuniserer med på øret. De er nødt til å respektere dommeren mer og kamplederen blir med en gang enda mer sjef, tillegger Fjørtoft.

– Effekt på disiplinen

Telegraph har snakket med tidligere FIFA-dommer og Premier League-dommersjef, Keith Hackett. Han knytter, i likhet med Johannessen og Fjørtoft, mye av tallene til trenere og spilleres frykt for VAR.

– De har blitt fortalt at det er 33 kameraer som ser på hver eneste bevegelse og at dommerne har fire kolleger i videorommet i Moskva som ser i tillegg. Det har underbevisst en positiv effekt på disiplinen, sier Hackett.

Fjørtoft vil igjen presisere at det er tidlig i mesterskapet og tallene som er dykket i kun kan omtales som «tendenser».

– Dommerne har generelt blitt bedre og bedre de siste årene. Linjedommerne gjør også usedvanlig få feil. Det er viktig å huske på. Så er det ikke tvil om at VAR har blitt brukt mye bedre. Hvordan det fungerte til å begynne med var nesten pinlig. Så har dommerstanden sammen med forbundene klart å lære av feilene på rekordtid. All ære til dem og FIFA for at de har klart det, sier Fjørtoft.