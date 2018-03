FERDIG? Ifølge ESPN skal Zlatan Ibrahimovic være ferdig i Manchester United. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

ESPN: Zlatan ferdig i Manchester United

Publisert: 22.03.18 13:39

Zlatan Ibrahimovic (36) skal ikke spille mer i Manchester United og blir trolig lagkamerat med to nordmenn, hevder ESPN.

De skriver at Ibrahimovic vil dra til MLS allerede denne uken. ESPN hevder at LA Galaxy skal være et sannsynlig stoppested for Ibrahimovic videre.

I så fall vil han bli lagkamerat med Jørgen Skjelvik og Ola Kamara. Giovani dos Santos, Ashley Cole og Romain Alessandrini er blant LA Galaxys største stjerner.

Overgangsvinduet i MLS er åpent til 1. mai.

– Det er vanskelig å si. Jeg vet ikke hvor langt tilbake Zlatan har kommet etter skade, men får Ola og LA Galaxy en frisk Zlatan er det en forsterkning for de fleste, sier Lars Lagerbäck, Norges landslagssjef og tidligere Sverige-trener med Ibrahimovic på laget.

Lenge ute

Zlatan Ibrahimovic har ikke spilt siden kampen mot Burnley annen juledag. Totalt har han vært på banen i syv kamper etter at han kom tilbake fra kneskaden han pådro seg i fjor.

Siden romjulen skal han igjen ha trøblet med skader.

– Når det gjelder Zlatan, forventer vi oss alle at dette er hans siste sesong i Manchester United, sa José Mourinho, Manchester United-manager, tidlig i mars.

Utelukker ikke VM

Sverige kvalifiserte seg til VM i fotball uten Ibrahimovic, 1. mars meldte spissen at han savnet landslaget. På spørsmål om han ville sagt ja til å spille igjen i VM svarte han:

– Vi får se, vi får se. Det er et vanskelig spørsmål. Jeg vil kjenne at jeg presterer, sa Ibrahimovic til Expressen .

36-åringen har også en fortid fra PSG, Barcelona, Milan, Inter, Ajax og Malmö.

Totalt har han foreløpig scoret 29 mål på 53 kamper i United.