VILLE IKKE TATT OVER ET HERRELAG: Monica Knudsen har tatt på seg jobben med å løfte Vålerenga til toppen av norsk kvinnefotball, men vegrer seg for å ta over et herrelag. Foto: Christina Paulos Syversen

VIF-Knudsen om jobb som herretrener: – Jeg hadde vært skeptisk

Publisert: 16.03.18 17:04

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-16T16:04:05Z

Monica Knudsen (42) ser for seg en kvinne som trener for et Eliteserielag i fremtiden, men Vålerenga-treneren hadde vært skeptisk til å ta jobben selv.

I den nye NRK-serien «Heimebane» får vi se Helena Mikkelsen, spilt av skuespiller Ane Dahl Torp, få en tøff start på karrieren som Norges første kvinnelige trener for et Eliteserie-lag.

I virkeligheten har aldri en kvinne vært trener for et norsk herrelag på et så høyt nivå.

– Jeg tenker at det selvfølgelig kan skje... litt frem i tid, sier Vålerenga-trener Monica Knudsen med et lite smil.

Hun har de siste ukene fått utallige spørsmål om tematikken i den nye NRK-satsingen, som hun sier hun følger med på og kjenner seg igjen i.

– Hadde du takket ja hvis du hadde fått tilbud om å ta over et herrelag nå?

– Jeg hadde vært skeptisk. Det vil være så mye mer enn å være fotballtrener. Du blir en som skal brøyte vei. Hvis du gjør feil, så blir fallhøyden veldig stor, sier Knudsen.

Fakta Monica Knudsen (42) Spiller:

* 87 landskamper og OL-gull i 2000 * Seriemester 1998 og 1999 (Asker) * Norgesmester 2000 (Asker) Trener: * Seriemester 2012, 2014, 2015 og 2016 (LSK Kvinner) * Norgesmester 2015 og 2016 (LSK Kvinner) * Kåret til Årets trener 2012, 2014 og 2015

Kan ødelegge for andre kvinner

Den 42-årige VIF-treneren har nok av erfaring i fotballen. Som aktiv spilte hun 87 landskamper for Norge og vant OL-gull i 2000. Som trener ledet hun LSK kvinner til fire seriemesterskap og to cuptitler frem til hun ga seg etter 2016-sesongen. Før denne sesongen tok hun over Vålerenga.

– Man leker stolleken som trener i Eliteserien. Hvis man er «rævva» et sted, så er man plutselig god et annet sted. De gutta bytter bare stol. Hvis man som kvinne kommer og ikke får resultater, så tror jeg du er ute for alltid.

– Tror du man kjenner på et press at dersom man mislykkes, så ødelegger man for andre kvinner også?

– Ja, det tror jeg er ganske reellt. Dersom ikke de som ansetter klarer å se forbi det (at det er en kvinne) og at man ser ting i et litt større perspektiv. Så får vi håpe at det ikke trenger å være av så avgjørende betydning at man er første kvinne ut.

Hun er en tøff dame, men beskriver seg selv som en som liker å tenke godt gjennom ting hun gjør før hun tar en avgjørelse. Det er derfor hun tror hun ville vært skeptisk til å ta over et herrelag som første kvinne.

– Du må ha litt ekstra bein i nesa for å gå inn i en sånn jobb, og jeg tror ikke det vil skje med det første. Med mindre det plutselig kommer en som er skikkelig gæren, sier hun med en liten latter.

Tror svenske ville hoppet på tilbudet

Og Knudsen trekker frem én kvinne hun tror ville hoppet på en slikt tilbud.

– Pia Sundhage (landslagssjef for det svenske damelandslaget) tror jeg ikke hadde latt seg be to ganger. Hun er erfaren og merittert. Så det er noen der ute som kunne kastet seg på.

Sammen med sportssjef Eli Landsem (55) skal Knudsen denne sesongen være med på Vålerengas storsatsing på kvinner, hvor målsetningen i første sesong er å ta medalje. De to damene har diskutert tematikken rundt Heimebane.

– Vi har jo fått kvinnelig statsminister og har kvinner i de store ministerpostene. Kvinnen har stemmerett. Det har skjedd mye på veien og det går fremover litt etter litt, sier Knudsen.

Hun mener veien mot en kvinnelig trener i Eliteserien først bør gå gjennom andre roller i en fotballklubb før man tar over hovedansvaret.

– Men du skal være relativt tøff for å være første kvinne ut?

– Ja, det tror jeg. Men det hadde nok gått veldig bra. Det handler om å ha et team rundt seg også. Det er ingen av de gutta i trenerjobbene i Eliteserien som gjør det alene.