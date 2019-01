LÆREGUTTEN OG MENTOREN: Ole Gunnar Solskjær sier at Sir Alex Ferguson har hatt en stor påvirkning på hans utvikling som manager. Her avbildet sammen i 2010. Foto: ANDREW YATES / AFP

Slik har Solskjær «kopiert» gamlesjefen

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) har uttalt at alt han har lært som manager, har han lært av Sir Alex Ferguson (77). Nå ser det ut til at nordmannen også har kopiert mange av gamlesjefens grep.

– Det som har vært mest tydelig i starten er den menneskelige delen av trenergjerningen. Jeg vil si at Sir Alex Ferguson har vært den beste på «man management» gjennom historien og Solskjær har lært mye av ham, sier Samuel Luckhurst i lokalavisen Manchester Evening News til VG.

Han tror Solskjærs mange timer på benken i Manchester United har hjulpet ham til å bli en bedre manager i senere år.

– Han studerte spillet fra benken og det var nok derfor han var så god når han kom inn. Jeg tror Solskjær var den eneste innbytteren som kunne fortelle Ferguson hva som burde gjøres med spillet før han selv ble byttet inn, sier Luckhurst.

Mens Ferguson og Solskjær har likhetstrekk, er forskjellen til nordmannens forgjenger stor:

Men hvor mye har Solskjær egentlig latt seg påvirke av sin mentor? Sammen med Luckhurst har VG plukket frem noen spesielle grep det ser ut til at nordmannen har kopiert.

1. Enkle «team talks»

– Noe av det mest geniale Ferguson gjorde, var at han sjeldent ga kompliserte taler til spillerne rett før kamp. Det var alltid enkle beskjeder om å kose seg på banen og jobbe knallhardt for hverandre, sier Luckhurst.

Han sier Solskjær har gått for akkurat den samme tilnærmingen til spillergruppen i de syv kampene han har ledet Manchester United.

– Det har i stor grad vært det samme, bortsett fra kanskje Tottenham-kampen. Det var en mer komplisert oppgave og krevde nok en litt annen tilnærming, sier den engelske journalisten.

2. Posisjon under kamp

I de siste kampene Manchester United har spilt, har Ole Gunnar Solskjær sittet godt plassert i spillerboksen i stedet for å stå nede på gressmatten.

– Han har valgt å sende sin assistent Mike Phelan i teknisk sone, mens han selv sitter sammen med spillerne og resten av støtteapparatet, sier Luckhurst.

– Dette var noe Ferguson selv begynte med tidlig på 90-tallet, hvis jeg husker riktig. Spesielt på Old Trafford, hvor spillerboksen er plassert en del høyere enn banenivå, får du et bedre overblikk over spillet enn hvis du står i teknisk sone. Vi så også at Solskjær gjorde det samme på Wembley.

3. Kleskode

Da Manchester United-spillerne ankom Wembley før ligamøtet med Tottenham, var samtlige spillere antrukket i dress. Manchester Evening News meldte da at nordmannen hadde gitt spillerne beskjed om en ny kleskode til kamper.

– Ferguson gikk for en lik kleskode i sin tid. Spillerne skulle stille i dress på bortekamper og til alle kamper i europacup for å representere klubben best mulig, sier Luckhurst.

– Vi får se i bortekampen mot Arsenal fredag om spillerne igjen stiller i dress. Da kan vi vite sikkert om dette er den gjeldende kleskoden eller om antrekket ved ankomst til Wembley var tilfeldig.

Under José Mourinhos tid var spillerne vanligvis antrukket i klubbens treningsdress ved ankomst til kamp, mens Luckhurst sier at det under Louis van Gaals ledelse var en strengere kleskode enn den Ferguson gikk for i sin tid.

4. Quiz-kveld

Før Manchester Uniteds FA-cup-møte med Reading, meldte tabloidavisen The Sun at Solskjær hadde innført et nytt grep fra Sir Alex Fergusons dager: Felles quiz-kveld dagen før bortekamper.

– Det overrasker meg ikke om han har innført det igjen, sier Luckhurst med en liten latter.

– Det skal finnes et bilde der ute et sted fra kvelden før en bortekamp mot Deportivo la Coruña i 2002. Da hadde en gruppe spillere, inkludert Solskjær, slått Ferguson og trenerteamet i en quiz.

Ifølge The Sun skal Solskjær også ha ønsket at spillerne i større grad tilbringer tid sammen kvelden før en bortekamp i stedet for å trekke seg tilbake til hotellrommene sine.

Tidligere i høst innrømmet Solskjær at han allerede som Molde-trener hadde kopiert et av Fergusons ritualer:

Tror Solskjær vil vise selvstendighet

Selv om nordmannen tydelig har latt seg inspirere av sin gamle mentor, tror Luckhurst at Solskjær snart vil vise at han er selvstendig.

Nylig var nordmannen veldig tydelig på at han ikke har tett kontakt med Ferguson i det daglige .

– Han forsøkte å si at Ferguson hadde vært på treningsfeltet for å besøke (Giuseppe) De Rossi, som trener med klubben mens han leter etter ny klubb, men det tviler jeg på. Vi vet han har snakket med Ferguson om laguttak og taktikk, men det skulle nok aldri bli en fast rutine, sier Manchester Evening News-journalist, som selv meldte om den tette kontakten mellom Solskjær og Ferguson .

Luckhurst tror også Ferguson ønsker at hans rolle skal tones ned av respekt for Solskjær.

– Når Sir Alex har vært på treningsfeltet, har ikke klubben publisert noen bilder av ham sammen med Solskjær eller av at han ser på treningen. Jeg tror ikke Solskjær er avhengig av Ferguson i sin trenergjerning, men jeg tror at klubben ikke ønsker å gi et inntrykk av at han er det, sier journalisten.

