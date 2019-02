FORNØYD: Juan Mata roser Ole Gunnar Solskjær selv om han selv ikke er blant spillerne som får mest spilletid. Her etter seieren over Leicester. Foto: BEN STANSALL / AFP

Juan Mata til VG: – Solskjær har gitt oss glede

LONDON (VG) Manchester Uniteds spanske midtbanespiller Juan Mata (30) er storfornøyd med å ha Ole Gunnar Solskjær (45) som manager.

Publisert: 10.02.19 09:45







I motsetning til flere av de offensive spillerne på laget har ikke Mata fått noen virkelig oppblomstring under Solskjær. Mot Fulham fikk han kun for andre gang spille en hel kamp, og han er et stykke unna startoppstillingen når Solskjær skal ta ut sitt beste lag.

Men han snakker likevel varmt om manageren som har ledet laget til ti seirer og én uavgjort på de siste syv ukene.

– Solskjær har kommet inn og endret resultatene. Han har gitt oss glede, han har gitt oss selvtillit, og han har fått oss til å spille på en bedre måte, sier Mata til VG i pressesonen utenfor Craven Cottage i Vest-London.

– Vi storkoser oss under Solskjær

Den vennlige spanjolen mener at laget nå er i stand til å vinne på forskjellige måter:

– Vi vinner noen kamper hvor vi spiller veldig bra, men klarer også å vinne når vi ikke spiller like bra. Laget har blitt veldig sterkt mentalt. Uansett hvem som spiller, så bidrar de til å bære laget.

– Det Solskjær har endret, er kort fortalt resultatene og selvtilliten, oppsummerer Mata.

Men han vil, kanskje ikke så overraskende, ta stilling til om Solskjær er riktig mann til den permanente Manchester United -jobben. Han ler litt når spørsmålet stilles.

– Det er ikke et spørsmål som bør rettes til meg. Det jeg kan si, er at vi alle storkoser oss under Solskjær for tiden, han har gjort en veldig god jobb, men slike spørsmål angår ikke meg, sier Mata til VG.

Pogba: – Solskjær later ikke som

For øyeblikket er Manchester United på fjerdeplass. Tirsdag skal de møte PSG i Champions League. For syv uker siden virket en topp fire-plass som en fjern drøm, og avansement mot Paris virket utopisk, men nå virker begge deler innenfor rekkevidde. Delvis fordi United-formen har forvandlet seg, delvis fordi Neymar – og kanskje Edinson Cavani – er ute med skade for PSG.

– For to måneder siden gikk det ikke bra for oss. Det virket veldig vanskelig for oss å kunne komme tilbake til topp fire. Nå er vi her. Uansett hvordan PSGs form er, så er de et fantastisk lag, og vi må være på vårt beste for å vinne, sier Mata.

Paul Pogba scoret to nye mål mot Fulham. Statistikken hans under Solskjær blir bare mer og mer imponerende: Nå har franskmannen levert åtte mål og fem målgivende pasninger på ti kamper med nordmannen som sjef.

I et intervju på BBC-programmet Match of the Day lørdag kveld svarer franskmannen på hva som er «hemmeligheten» med Solskjær:

– Det er gleden hans. Han er bare seg selv. Han later ikke som, han spiller ikke skuespill. Han gir glede og selvtillit til alle spillerne. Det synes på banen.