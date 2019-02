Hat trick-helten Agüero innrømmet hands-scoring – uten å ha handset

FOTBALL 2019-02-03T18:21:18Z

(Manchester City – Arsenal 3–1) Sergio Agüero (30) var brennhet, og scoret alle målene til Manchester City da de slo Arsenal, la press på Liverpool og hjalp Ole Gunnar Solskjær. Etter kampen innrømmet Manchester Citys hat trick-helt at han scoret med hånden – uten å ha handset.

Publisert: 03.02.19 19:21 Oppdatert: 03.02.19 20:05

Agüero fullførte hat tricket mot Arsenal med en tilsynelatende kontroversiell scoring. Raheem Sterling var arkitekten:

Han dro av to mann før han slo inn til Agüero. Manchester Citys nummer ti kastet seg frem og ballen så ut til å treffe armen hans før den spratt over målstreken.

– Jeg trodde først den traff brystkassen min, men jeg ser på TV-en her ... Det var hands, sier Agüero etter kampen.

Handset faktisk ikke

Situasjonen ble naturligvis diskutert i TV 2-studio etter kampen, og kanalens fotballekspert, Simen Stamsø Møller, mente at han ikke handset. Kanalens repriser fra en annen vinkel viste at ballen faktisk ikke var innom hånden til Agüero før den gikk i mål.

– Det er veldig sjeldent at spillere innrømmer ting de ikke har gjort, sa Stamsø Møller, og la til:

– Det er veldig sjeldent spillere innrømmer ting de har gjort!

Agüero ble uansett den store helten med sine tre scoringer – som sørget for at han nå har scoret ti hat trick i Premier League . Bare én mann har scoret flere, og det er Alan Shearer med sine elleve.

Agüero sørget med sitt hat trick for at Manchester United og Ole Gunnar Solskjær får beholde 5.-plassen i Premier League, en tabellplassering de inntok etter sin 1–0-seier over Leicester tidligere søndag.

The Gunners var egentlig aldri i nærheten av å ta 5.-plassen tilbake.

Agüero-show

Sergio Agüero sendte hjemmelaget i føringen etter bare 46 spilte sekunder. City gikk rett i strupen på bortelaget fra avspark, og den argentinske superstjernen stupheadet vertene i føringen etter et godt Aymeric Laporte-innlegg.

– Det var viktig å vinne i dag. Forrige kamp scoret jeg også tidlig (etter 24 sekunder mot Newcastle, journ.anm.), men da tapte vi. Jeg er veldig glad i dag, sier Sergio Agüero til Sky Sports.

Like etter gikk samme mann i bakken innenfor Arsenal-boksen etter å ha blitt revet over ende av jubilanten Shkodran Mustafi, som i dag spilte sin 100. kamp i engelsk fotball. Arsenals tyske midtstopper slapp med skrekken da Agüero ropte på straffe, noe han ikke fikk, men trolig ble snytt for.

Isteden skulle Arsenal svare. Laurent Koscielny utlignet etter et godt dødballtrekk på en Arsenal-corner, og også han scoret etter en stupheading.

Derfra og ut skulle det imidlertid nærmest utelukkende handle om Manchester City. Arsenal hadde faktisk ikke et eneste skudd i andre omgang, noe som ifølge Opta ikke har skjedd siden mai 2015, da mot Manchester United.

Like før 1. omgang var over scoret Agüero sitt andre for dagen etter et praktfullt Manchester City-angrep. Fernandinho fant Raheem Sterling med en crosser. Engelskmannen spilte vegg med Ilkay Gündogan før han la ballen inn foran mål. På bakerste ventet Agüero, som satte ballen enkelt i det tomme buret.

Deretter satte han spikeren i kisten med den omdiskuterte scoringen, som til slutt viste seg å være korrekt.

– Han ble født med det talentet (å score mål), og han kommer til å dø med det talentet, sier Pep Guardiola etter kampen, ifølge BBC.

Guardiolas menn slo dermed tilbake etter 1–2-tapet for Newcastle i midtuken . Nå er de tilbake på 2. plass, og er to poeng bak serieleder Liverpool, som har en kamp til gode. Jürgen Klopp & co. tar mandag turen til London, hvor de skal møte West Ham.

Med seier der vil Liverpool igjen ha en luke på fem poeng til City, men Agüero viste klart og tydelig søndag kveld at han ikke kommer til å gi seg uten kamp.