TOPPSCORER: Ada Hegerberg jubler i Champions League-finalen mot Wolfsburg i mai. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hegerberg fikk flest stemmer blant ekspertene - Marta på 4. plass

FOTBALL 2018-09-26T04:55:46Z

Ada Hegerberg (23) hadde vunnet avstemningen om verdens beste fotballspiller om bare ekspertene hadde telt.

Fra kapteiner, landslagssjefer og journalister fikk hun nemlig flest poeng.

Men også fansen fikk si sitt, og deres stemmer vektet ifølge FIFAs hjemmeside 25 prosent. Dermed endte brasilianske Marta opp som vinner mandag kveld.

VGs gjennomgang av stemmegivningen viser at den norske fotballstjernen fikk i alt 521 stemmer fra kapteiner, landslagssjefer og journalister. Dzsenifer Marozsán fikk nest flest stemmer og amerikanske Megan Rapinoe tredje flest. Marta var fjerde best med 439 stemmer.

Slik endte Hegerberg i hver av de tre ekspert-kategoriene:

* Delt 7. plass blant kapteinene. Megan Rapinoe fra USA var best med 220 poeng, mens Hegerberg hadde 103. Marta var nummer tre med 167 poeng.

* 5. plass blant landslagssjefene. Også blant dem var Megan Rapinoe best, foran Dzsenifer Marozsán. Danske Pernille Harder var nummer tre og Marta nummer fire.

* 1. plass blant journalistene. Media-folkene hadde Hegerberg som suveren vinner med 283 poeng, mens engelske Lucy Bronze var nummer to med 153. Marta ble nummer fem med 118 poeng, altså hele 165 poeng bak Hegerberg.

Totalt endte derfor den norske Lyon-stjernen 82 poeng foran Marta, som nå spiller i amerikansk fotball for Orlando Pride.

– Det er oppsiktsvekkende hvor suveren Hegerberg er blant journalistene. Det forteller trolig at journalister har sett på harde fakta, og gitt henne sin stemme fordi scoringstallene er så enorme, mener VGs fotballjournalist Trond Johannessen.

– Trenere og kapteiner ser mer helheten, de er ikke så opptatt av hvem som scorer mål, og blant dem er altså konklusjonen at det er spillere som er bedre enn Ada. Det er ikke veldig overraskende at de rangerer typer som Megan Rapinoe, Dzsenifer Marozsán og Wendie Renard foran. Amerikanske Rapinoe har to fantastiske føtter, og hun er suverent best blant kapteinene, men har altså over fire ganger så få stemmer som Hegerberg blant journalistene. Det viser nok at det er mange journalister som ikke har kontroll på hvor god Rapinoe er, mener Johannessen.

Den norske landslagssjefen Martin Sjögren hadde ikke Hegerberg blant de tre som han delte ut poeng til. Nå viser altså statistikken at de fleste landslagssjefene var enig med ham i at hun ikke var blant de tre beste kvinnelige fotballspillerne i verden i 2018.

– Vi skulle stemme på de som er best i verden, og min vurdering er at de tre jeg stemte på har vært bedre enn Ada Hegerberg , sa Martin Sjögren til VG tidligere tirsdag på spørsmål om hvorfor han ikke ga noen poeng til den norske spilleren.

Den norske landslagskapteinen Maren Mjelde ga, i motsetning til Sjögren, poeng til Hegerberg. Mjelde hadde danske Pernille Harder som sitt førstevalg, fulgt av Dzsenifer Marozsán og Ada Hegerberg. Førstevalget fikk fem poeng, andrevalget tre poeng og tredjevalget ett poeng i avstemningen.

Det var 141 representanter for hver kategori - kapteiner, landslagssjefer og journalister - som avga stemmer. Mediefolkene vektet altså ikke noe mer enn de to andre, men Hegerbergs seier blant disse var så suveren sammenlignet med de andre.

I motsetning til Martin Sjögren, ga den brasilianske landslagssjefen Fumeiro Alvarez Oswaldo full pott til sin egen stjerne, Marta.

Blant landslagssjefene var det 18 av de 141 som hadde Hegerberg som nummer én. Det tilsvarende tallet for Marta var 19.

15 kapteiner hadde Hegerberg som førstevalg, 17 stemte på Marta. I begge disse kategoriene var altså amerikanske Megan Rapinoe best. Som i de fleste slike avstemninger, dominerer offensive spillere listene.

Men fansens stemmer blir altså ikke offentliggjort. Det mener Trond Johannessen er litt synd.

– Det hadde vært interessant å se hvor mange som har stemt. Hvis det brasilianske forbundet bare mobiliserte litt for at folk skal stemme på deres spiller, så når de ut til 200 millioner mennesker. Hvis fem tusen av dem stemmer, vil nok det bety ganske mye her. Orlando Pride når også ut til ganske mange, og har helt sikkert profilert sin store stjerne. Lyon har muligens gjort noen fremstøt for å få folk til å stemme på Ada, men jeg tipper at de færreste i Norge visste at de kunne være med på å påvirke avgjørelsen, sier VGs fotballjournalist.

PS 1: Det har ikke lyktes VG å få kommentar fra Ada Hegerberg.

PS 2: Ifølge FIFAs liste var det ingen norske journalist som stemte.

Slik ble det endelige stemmeresultatet ifølge FIFA:

1. Marta: 14.74 prosent.

2. Dzsenifer Marozsán 12.86 prosent.

3. Ada Hegerberg: 12.60 prosent.