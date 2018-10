LEGENDE: Kontroversielle Bruce Grobbelaar er fortsatt svært populær blant autografjegerne. På dette bildet er han på vei til oppgjøret mellom Manchester City og Liverpool i april. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Liverpool-helten Bruce Grobbelaar aner ikke hvor mange han drepte i krig

Keeperlegenden Bruce Grobbelaar (60) forteller i selvbiografien «Life in the Jungle» om traumene etter tiden som ung soldat, og at fotballen reddet ham fra å bli «gal».

18 år gammel var Grobbelaar en del av den hvite hæren, som kjempet i den «Rhodesiske jungelkrigen» før Rhodesia ble til Zimbabwe.

– Jeg vet ikke, svarer Grobbelaar på spørsmål fra Guardians journalist om hvor mange han drepte i borgerkrigen.

Han forteller om en soldatkollega som skar et øre av de han drepte, og puttet dem på et glass.

– Han hadde ganske mange glass, forteller Grobbelaar som nå er aktuell med selvbiografien «Life in the Jungle», skrevet i samarbeid med norske Ragnhild Lund Ansnes.

De traumatiske opplevelsene i jungelkrigen har preget livet til keeperhelten, men hans ferdigheter på fotballbanen førte til at han slapp unna krigen. Han fikk et brev fra den sørafrikanske hæren, landet der han ble født, om at han måtte ut i militæret igjen, og sier til Liverpool Echo at han «klikket» .

– Heldigvis for meg, så slapp jeg det på grunn av fotballen. Jeg kom til England og West Bromwich (på prøvespill), og det reddet meg. Fotballen reddet meg fra å bli fullstendig gal. Fotballen hjalp meg til å holde tankene borte fra de grusomme tidene og det jeg hadde sett, fortalte Grobbelaar nylig.

Han havnet i Liverpool i 1981, og det ble starten på et eventyr med 628 kamper, seks ligatitler, tre FA-cup-seirer, tre ligacup-pokaler og seier i Serievinnercupen i 1984.

60-åringen var keeper sist Liverpool vant ligaen, i 1989/90-sesongen. Men også på fotballbanen skulle han oppleve død og tragedier.

Først Heysel-tragedien under serievinnercup-finalen mot Juventus i 1985 der 39 mennesker mistet livet etter at en vegg kollapset på tribunen.

Fire år senere sto han i Liverpool-målet nærmest tribunen der Liverpool-supporterne ble klemt i hjel på en overfylt tribune. 96 mennesker mistet livet.

I tillegg var Grobbelaar til stede som tilskuer da 43 mennesker døde på en kamp i Johannesburg, Sør-Afrika.

– Jeg har opplevd mer død på fotballarenaer enn de fleste, sa Grobbelaar i et intervju med VG tidligere i år.

Mannen som fyller 61 år førstkommende lørdag har vært i en rekke kontroversielle episoder, og ble på midten av 90-tallet beskyldt for å ha vært innblandet i kampfiksing.

– Jeg forsøkte å være inspektør Closeau, og du vet hvordan Closeau roter det til? Det gjorde jeg også, sier Grobbelaar til Guardian.