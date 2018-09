TAPER «ALDRI»: Sander Berge, her under landslagets trening på Ullevaal Stadion tirsdag 4. september, har ikke tapt en fotballkamp siden comebacket fra skade. Foto: Trond Tandberg / Getty Images

Berge har blitt en seiersmaskin: – Eklere og mer kynisk

FOTBALL 2018-09-05T08:31:10Z

SANDVIKA (VG) Syv måneder med skademareritt ser ikke ut til å ha preget talentpris-nominerte Sander Berge (20) nevneverdig.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

En komplisert hamstringskade førte til at Genk-unggutten ikke spilte kamper fra oktober 2017 til mai 2018. Siden har han ikke tapt en eneste fotballkamp.

Fra og med comebacket den 20. mai har Berge spilt 13 offisielle kamper – 11 med klubben og to med landslaget. Det har resultert i 11 seirer, to uavgjort og null tap – med Europa League-billett og andreplass i ligaen som foreløpig uttelling.

– Det er veldig bra. En del av et winning team er jo det man vil være, så det er stas, sier Berge til VG.

Han mener han utvikler seg som spiller som en følge av de gode resultatene.

– Man utvikler en vinnerskalle og vil bare holde rekken gående. Man blir ekstra oppofrende i spillestilen, og eklere og mer kynisk som spiller.

– Du har blitt eklere og mer kynisk?

– Jeg legger kanskje ned noen ekstra meter, vinner noen flere dueller og er bedre i de defensive situasjonene som kan vippe det i vår favør. Det er ikke sånn at jeg har forandret meg som type, men jeg prøver kanskje å ta et gult kort når det er nødvendig og være litt mer «der» da, smiler den – i hvert fall utenfor banen – vennlige 1,93-metersmannen.

Nominert til talentpris

Selv om han har vært skadet i nesten halve 2018, er Sander Berge – som eneste nordmann – blant de 60 nominerte til den prestisjefulle «Golden Boy»-prisen, som deles ut av den italienske avisen Tuttosport . og har Lionel Messi og Paul Pogba blant tidligere vinnere. Der figurerer han sammen med stjerneskudd som VM-vinner Kylian Mbappé og Manchester City-kométen Phil Foden.

– Det er kult å bli nevnt i det celebre selskapet, selv om det er 60 navn der. Det er selvfølgelig veldig stas å bli såpass anerkjent. Det er fort gjort å bli glemt bort, jeg spiller tross alt i belgisk fotball og Genk, og i dagens fotball er det såpass mange unge og lovende som spiller i diverse toppklubber. Når man er på den listen nå, så vil man gjerne være topp 10 når vi er 25 år, sier Berge.

– Du ser kanskje ikke de helt store mulighetene til å stikke av med trofeet?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg må vel se Mbappé løfte den prisen. Men den skal han få. Det er en litt annen klasse over det han driver med.

Hylles av ekspert: – Som en kjempe i en barnehage

I belgiske Genk har Berge blitt en helt essensiell brikke i sin defensive midtbanerolle der han sørger for å opprettholde balansen i laget. Kjell Doms, som følger Genk daglig for storavisen HLN, er imponert over måten han har slått tilbake på etter skademarerittet.

– Han kom tilbake og viste umiddelbart hvor stor påvirkning han har på laget. Jeg har fulgt Genk i syv år, og dette er det klart beste laget de har hatt i løpet av den tiden. Det skal Sander ha mye av æren for, han er en veldig viktig brikke i puslespillet, sier Doms til VG.

Han mener Berge har utviklet seg stort i forsvarsspillet og er spesielt forbløffet over nordmannens evne til å løpe opp motstandere.

– Hver gang en motstander løper med ballen, ser det så lett ut for ham å ta dem igjen. Han ser ut som en kjempe i en barnehage, det ser nesten for lett ut noen ganger. Det ser ikke ut til at det koster ham noen krefter å være så god, sier Doms som også trekker frem 20-åringens voksende lederevne:

– Jeg ser definitivt en stor leder i ham. Han er ikke redd for å sette folk på plass hvis han ikke er fornøyd.