IKKE FORNØYDE: Brann-fansen er ikke glad for at kampen mellom Tromsø og Brann er flyttet. Her feirer trener Lars Arne Nilsen med supporterne etter en kamp tidligere i sesonge. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Brann-supportere provosert av kampflytting: – Det er respektløst

FOTBALL 2018-09-11T11:06:05Z

Tromsø-Brann er flyttet fra søndag 30. september til mandag 1. oktober med under tre ukers forvarsel. Det får Brann-supporterne til å se rødt.

Publisert: 11.09.18 13:06 Oppdatert: 11.09.18 14:08

– Det er helt hårreisende og respektløst. Jeg kjenner til flere som har bestilt fly hjem mandag alt. De vet ikke om de skal le eller gråte. Det er håpløst å gi beskjed så sent, sier Roger Lillebøe Hansen, styreleder i Bataljonen.

Beskjeden om at kampen i Nordens Paris er flyttet kom tirsdag formiddag - 20 dager før avspark.

– Det er selvfølgelig veldig synd. Vi har fantastiske supportere som reiser land og strand rundt. Jeg har veldig forståelse for deres frustrasjon, sier Vibeke Johanessen, daglig leder i Brann.

Årsaken er Rosenborg og Sarpsborgs deltagelse i Europa League – som ble klart 30. august.

NFFs svar

I utgangspunktet var Sarpsborg-Strømsgodset planlagt mandag, men den flyttes til søndag.

– At man skal ta hensyn til Europa er vel og bra, men det er lenge siden disse lagene ble klare for Europa. Det er for sent å gi beskjed nå, mener Hansen.

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør Yngve Haavik i NFF. Han henviser til melding på deres nettsider.

– Det er bred enighet mellom NFF og Norsk Toppfotball, som altså representerer toppklubbene, om at vi skal legge forholdene godt til rette for norske lag i Europa. På bakgrunn av Rosenborg og Sarpsborg 08s deltakelse i gruppespillet i Europa League, har NFF i samråd med Norsk Toppfotball og rettighetshaver Discovery flyttet kamper i høst. Vi beklager de ulemper dette påfører den enkelte klubb og deres supportere, sier leder for konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn.

Ville flyttet annen kamp

Samme runde møtes Sandefjord og Odd lørdag kl. 18.

Oppgjørene søndag kl. 18 går slik: Haugesund-Bodø/Glimt, Lillestrøm-Stabæk, Ranheim-Kristiansund og Vålerenga-Start.

Molde-Rosenborg spilles søndag kl. 20.

– Det er lokale kamper som Lillestrøm-Stabæk, med en halvtimes reisevei, som går søndag. Men man velger å flytte Tromsø-Brann som er kampen med lengst og dyrest reise, sier Hansen.

– Jeg skulle ønske at man var tydeligere om dette før og bestemte seg tidligere. Jeg synes det finnes andre alternativer, men jeg vet ikke hva de andre klubbene har vært gjennom før, sier Johannessen.

Bataljonen: Flytt kampen tilbake

Brann-supportere har vært på kant med forbundet tidligere i år etter at serieåpningen mellom Ranheim og bergenserne ble utsatt . NFF ville ikke gi erstatning til bortesupporterne, men klubbens sponsor Frydenbø gjorde opp .

– Det var totalt resultatløst. Det er åpenbart at NFF bør kompensere. Men det er tid til å gjøre om og la den gå søndag, og heller flytte en annen kamp, mener Hansen.

