BARCELONA-TIRADE: Roma-eier James «Jim» Pallotta gir Barcelona det glatte lag. Foto: Tony Gentile / Reuters

Roma-eieren hudfletter Barcelona etter Malcom-sagaen

Publisert: 27.07.18 06:34

FOTBALL 2018-07-27T04:34:36Z

Den brasilianske angriperen Malcom (21) ble meldt klar for Roma, før han tok en U-sving og signerte for Barcelona dagen etter. Nå går Roma-eier James Pallotta hardt ut mot katalanernes opptreden i saken.

– Det er utvilsomt uetisk og umoralsk. Det begynner å bli et mønster over de siste årene, der klubben gjør ting på en måte som absolutt ikke sømmer det ryktet de ønsker å ha.

Det sier Roma-eier James Pallotta i et intervju med radiokanalen Sirius XM, gjengitt på klubbens offisielle nettside . Der gjør han detaljert rede for alt som har skjedd - fra deres side - i den etter hvert mye omtalte overgangssagaen som endte med at Malcom gikk til Barcelona.

Mandag bekreftet både AS Roma og franske Bordeaux, som eide spilleren, at klubbene hadde kommet til en enighet om spilleren. Malcom var ventet å fly til Roma for å signere avtalen og flere titalls supportere hadde møtte opp på flyplassen for å hilse den nye signeringen velkommen.

Har beklaget

– Det er ingen tvil om at vi hadde en avtale med ham. Men plutselig meldte Barcelona seg på og Bordeaux stoppet overgangen til oss, selv om jeg til og med la på et par millioner euro ekstra, sier han.

Dagen etter ble han presentert som Barcelona-spiller.

– Barcelona har beklaget for sine handlinger og hvordan de opptrådte. Jeg aksepterer ikke unnskyldningen. Den aksepterer jeg kun ved to tilfeller: Én, de gir oss Malcom, som åpenbart ikke kommer til å skje. Eller to, at de i det minste sender oss Messi, sier Pallotta, halvt på spøk, halvt på alvor.

Han avslutter tiraden mot Barcelona ved å si at «andre lag vet å ikke handle på samme måte som Barcelona gjorde her» - og varsler rettslige skritt mot Bordeaux.

– Vi har bedt om juridiske råd og vi er ganske sikre på at det kommer til å bli noen «problemer», sier han.

Ikke gjort noe galt

Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland, mener at Barcelona ikke har gjort noe galt - rent juridisk.

– De har ikke gjort noe galt slik jeg ser det. Det folk reagerer på er den etiske fremgangsmåten. Barcelona hadde vært interesserte i Malcom en periode, uten å ha noe uttalt mål om å hente ham. Først da det tredje budet på Willian ble avslått, kontaktet de Bordeaux for å høre om Malcom var tilgjengelig, noe de sa han var, forklarer han.

Veland mener det er en nyanse som kan ha avgjort at katalanerne har sitt på det rene. For i annonseringene til de to klubbene, skriver de at det er enighet - ikke at noen papirer om en offisiell overgang er signert. Det ville først skje etter en medisinsk sjekk, som altså skulle finne sted samme dag som Malcom ble Barcelona-spiller.

Viasat-profilen gir imidlertid Pallotta rett i at Barcelona nå begynner å få en lang rekke saker som gir dem et frynsete rykter og trekker frem tre av dem:

Paulinho, som i fjor sommer ble hentet for 40 millioner euro, leverte en god sesong og ble leid tilbake til Kina sommeren med en obligatorisk kjøpsopsjon, som atpåtil var høyere enn det de kjøpte han for.

Coutinho-overgangen i fjor sommer, der mange Liverpool-supportere mente at Barcelona gikk over grensen og fikk spilleren til å streike.

Neymar-sagaen i 2013, da de hentet ham fra Santos og løy om overgangens størrelse og om hvor mye de betalte hans far - som gjorde at president Sandro Rosell til slutt havnet i fengsel.

– Dette viser at fotballen har gått av litt åpenhet rundt disse sakene, mener La Liga-kommentatoren.