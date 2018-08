SKJØNN FORENING: José Mourinho og Paul Pogba er de beste av perlevenner, ifølge sistnevnte. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Mourinho slår tilbake mot Pogba-ryktene: - Aldri vært mer fornøyd

FOTBALL 2018-08-17T14:52:25Z

Ryktene om at José Mourinho og Paul Pogba har et dårlig forhold har stormet denne sommeren, men nå går Manchester United-manageren hardt ut mot spekulasjonene.

Publisert: 17.08.18 16:52

– Sannheten er at vi har vært sammen i to år og jeg har aldri vært så fornøyd med ham som jeg er nå. Det er sannheten, sa Mourinho på fredagens pressekonferanse før helgens kamp mot Brighton.

Pogbas forhold til Mourinho har vært en gjenganger i de britiske tabloidene denne sommeren og flere har meldt at franskmannen ønsker å tvinge gjennom en overgang til Barcelona . Ryktene toppet seg da Pogba sa han ikke kunne si «enkelte ting» av frykt for sanksjoner.

– Jeg bryr meg ikke (om det utsagnet). Han jobber ekstremt hardt her og jeg må si til hans forsvar, dere kan skrive hva dere vil om ham og om meg, men vær så snill å ikke spre løgner, sier Mourinho med henvisning til spekulasjonene de siste ukene.

55-åringen insisterer på at pressen ikke skal «sette Pogba i en situasjon der folk kan tro at han ikke er en høflig, dannet fyr, for det er han». Portugiseren insisterer på at alt er skjønt mellom de to og at de aldri har hatt så mye som en krangel, nei, ikke en gang en opphetet diskusjon.

– Jeg kan ikke kreve mer av ham, jeg kan ikke spørre ham om mer. Han kom allerede forrige mandag og trente med oss, etter at jeg ba om hans bidrag i en viktig kamp da laget hadde problemer, sier Mourinho og henviser til åpningskamen mot Leicester forrige fredag .

Manchester United vant 2–1 og Pogba spilte en god kamp, med blant annet en scoring fra straffemerket.

– Han gjorde det bedre enn jeg håpet og spilte også lengre enn vi kunne forvente, før vi byttet han ut. Når han sier at han spilte for fansen og for laget er det akkurat det jeg ønsker, akkurat det jeg krever fra mine spillere, sier Mourinho.

Pogba kom tidligere tilbake fra sin ferie enn mange andre spillere som var med sent i VM, og det er dette han får skryt for av Mourinho nå. Franskmannen vil også beholde kapteinsbindet i helgens kamp mot Brighton, men det er fordi Antonio Valencia er ute med en skade.