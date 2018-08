MISTET TILLIT: Victor Nilsson Lindelöf har gått fra startplass til «mareritt» på tre runder. Her under sistnevnte, borte mot Brighton andre serierunde. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Carragher «synes synd på» Lindelöf: - Han burde ikke spille på dette nivået

FOTBALL 2018-08-28T06:25:21Z

– Det har kommet til et punkt der jeg ikke kan kritisere ham mer. Han har tatt seg vann over hodet, er Liverpool-legendens knallharde kritikk av Manchester Uniteds svenske midtstopper.

Publisert: 28.08.18 08:25 Oppdatert: 28.08.18 09:01

– Jeg synes faktisk synd på ham. Han burde ikke spille på dette nivået, sa Jamie Carrigher i Sky Sports studio etter kampen.

Den tidligere Liverpool-stopperen valgte, i motsetning til de fleste engelske medier, å fokusere på den svenske forsvareren etter Manchester Uniteds ydmykende 0–3-tap hjemme for Tottenham mandag kveld . Han ble av flere britiske medier, deriblant BBC , kåret til banens verste spiller - til tross for at han bare spilte en halvtime.

– Jeg kan ikke en gang kritisere ham lenger, for det har kommet til et punkt der det er tydelig at han har tatt seg vann over hodet, fortsetter Carragher.

Lindelöf hadde flere svake involveringer i kampen, deriblant et svakt tilbakespill mot David de Gea , som nesten forærte Dele Alli en scoring. Han startet egentlig på benken og kom inn på stillingen 0–2, men gjorde lite for å bedre situasjonen for United-laget.

Den profilerte Aftonbladet-kommentatoren Simon Bank er ikke mildere i sin omtale av sin landsmann.

«Han gjorde en juniorinnsats mot Brighton forrige helg (3–2-tap) og ble vraket mot Tottenham. Men vrakingen var det minst alarmerende for Lindelöf denne kvelden», skriver han i sin spalte mandag kveld .

Han skriver videre at Lindelöf-aksjen krasjet på London Stock Exchange, at det var en marerittreprise i slow motion av hans elendige prestasjon mot Brighton. I sistnevnte kamp slapp Manchester United inn tre mål og Mourinho skyldte på tabber i etterkant.

«Det her er ikke Victor, det er ikke sånn han spiller fotball. Og dessverre er Manchester United kanskje ikke en klubb som gir deg så mange sjanser du trenger for å vokse og finne selvtilliten. Dessverre er vel ikke José Mourinho den slags trener, heller», fortsetter han.

For å drysse ekstra salt i såret, trekker han frem Toby Alderweireld - som Manchester United over en lengre periode i somme var koblet til - som en stopper som utstråler all den autoriteten Manchester United trenger.

Expressens kommentator Sebastian Matsson gir Bank gehør i sin kommentar.

«Victor Nilsson Lindelöf er i ferd med å bli et fornedrende symbol på nok en mislykket United-æra», skriver han - og konkluderer med at svensken rett og slett ikke er god nok.

De engelske tabloidavisene var mest opptatt av å fremheve hvor mye press manager José Mourinho er under på Old Trafford om dagen. Portugiseren forlot pressekonferansen etter kampen og krevde mer respekt for å ha «vunnet flere Premier League -titler enn alle de 19 andre managerne til sammen».