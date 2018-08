DEPPER I GARDEROBEN: Thomas Lehne Olsen plukker gress av fotballskoene etter uavgjort mot Haugesund. Til venstre Alexander Melgalvis, til høyre Ifeanyi Mathew. Foto: Jostein Magnussen / VG

LSK-spiss Lehne Olsen er «annulleringskongen»

LILLESTRØM (VG) Thomas Lehne Olsen (27) blir ikke scoringskongen denne sesongen. Men «annulleringskongen» er han allerede.

LSK-spissen ble snytt for et mål da Lillestrøm spilte 1–1 mot Haugesund søndag.

27-åringens skudd i det 15. minutt av 1. omgang ble trolig feilaktig annullert for offside.

Lehne Olsen, som er på delt tredjeplass på scoringsstatistikken med sine åtte seriemål, mener selv han har fått annullert fem eller seks scoringer så langt denne sesongen.

– Det er kjedelig det, men sånn er det bare. Halvparten av avgjørelsene er riktig, halvparten er feil. Den i går var feil, fastslår Lehne Olsen.

– Surt for oss

– Linjemannen og dommeren må jo prate sammen hvis de er uenige om det er offside eller ei. Dommeren forklarte annulleringen med at han trodde det var en av våre spillere som «touchet» ballen. Det var det ikke. Det er surt for oss og meg, men nå er det bare en ting som gjelder, og det er å jobbe steinhardt hver kamp for å få med seg tre poeng. Målet er å klare seg i eliteserien og nå en cupfinale. Det er det vi tenker på.

Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson ønsket ikke å bruke så mye tid på målet som aldri ble godkjent da VG snakket med ham i går kveld.

Ser fremover

– Gutta sa det var en feilaktig annullering, men det er jeg ikke så opptatt av. Vi må bruke tid på det som gir oss utvikling og kvalitet i det vi gjør, nemlig å spille fotball. Så får dommerne gjøre det de er ansatt for å gjøre, å dømme fotballkamper. I blant går avgjørelsene mot oss, i blant går de i vår favør. Derfor bruker vi ikke tid på dette, sier svenske Lennartsson.

Thomas Lehne Olsen vil også helst se fremover og bryr seg ikke så mye om at Lillestrøm akkurat nå er på kvalifiseringsplassen.

– Sånn er det. Vi må begynne å ta tre-poengere. Å spille uavgjort hjelper ikke i lengden.

PS! Strømsgodsets Marcus Pedersen er «scoringskongen» i Eliteserien med sine 14 mål. Erling Braut Håland står med ni mål.