Helland mener RBK hadde blitt «totalslaktet» for Brann-kjøp

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Rosenborg 0–2) Kritikerne hevder RBK ikke har kommet styrket ut av overgangsvinduet, men sommersigneringen Issam Jebali (26) markerte seg på første forsøk.

– Jeg har spilt 65 kamper, scoret 23 mål og slått 17 målgivende pasninger. Statistikken min burde tale for seg selv. Jeg respekterer alle, men ekspertene burde se spillerne før de sier noe om dem. Jeg kommer til å vise alle hva jeg er god for, sier den tunisiske venstrevingen til VG etter å ha ledet sitt nye lag til seier i debuten .

Jebali regisserte først angrepet som ledet til Anders Konradsens 1–0-scoring, før han doblet ledelsen med en vakker debutscoring. Se den i videoen under:

– Listen ble lagt da vi hentet Bendtner

Sommersigneringen fra Elfsborg, som skal ha kostet RBK rundt 11 millioner kroner , viste tegn til at han kan være en solid forsterkning for trønderne i en tettpakket høstsesong med gullkamp i Eliteserien og kanskje gruppespill i Europa League.

Dette til tross for at flere eksperter har kritisert Rosenborg for ikke å ha forsterket seg i sommer. «De virker ikke helt å ha oversikten eller nettverket de burde hatt», har TV 2s Jesper Mathisen uttalt. Eurosport- og Mjøndalen-profil Christian Gauseth har vært enda tydeligere: «Jeg er veldig skuffet over det som har skjedd i Rosenborg. Jeg skjønner ikke hva de rører med», sa han til Adresseavisen etter overgangsvinduet, hvor serieleder Brann fikk mye ros for sin kjøpefest .

– Hadde Rosenborg hentet spillerne Brann har hentet, hadde vi blitt totalslaktet. Sånn er det å være Rosenborg. Listen ble lagt da vi hentet Nicklas Bendtner i fjor, så folk forventer spillere av det kaliberet. Men det er ikke så lett. Det koster. Uten at jeg vet det, så regner jeg med at sånne spillere har tilbud om en million euro netto i året i Europa. Da er det vanskelig å få dem til Rosenborg, sier RBK-profil Pål André Helland.

– Men det ser ut til at klubben har funnet en god spiller i Jebali?

– Ja. Sverige kan være et fint marked, for der er det litt «norske» lønninger. Da kan man konkurrere. Jeg tror ikke alle de som kritiserer oss, har oversikt over de vi har hentet.

– Ikke nødvendig å hente flere

I tillegg til Jebali har RBK signert den serbiske midtbanespilleren Djordje Denic (22). Det er godt nok, mener trener Rini Coolen.

– Det var viktig at klubben hentet to nye spillere, og en av dem avgjorde kampen i debuten sin. Legger man til spillerne som er tilbake fra skade, så har vi en sterkere tropp som er bra nok for resten av sesongen – også på europeisk nivå. Jeg forventet ikke kritikken, for klubben hentet det vi trengte. Det var ikke nødvendig å hente flere eller bedre spillere, sier nederlenderen til VG.

Etter 2–0-seieren over Kristiansund får Jebali ros av Eurosport-ekpert Thomas Myhre som sier at «Rosenborg kan ha kjøpt gull». Selv har tuniseren på 189 cm god tro på egne ferdigheter.

– Jeg er selvsikker. Jeg kom hit fordi RBK er en stor klubb, de har store drømmer, og jeg drømmer også stort. Jeg vil spille i Europa League og Champions League, vinne ligaen og cupen. Det er et godt steg i karrieren min, men jeg slutter aldri å drømme om å spille i de beste ligaene, sier Jebali.